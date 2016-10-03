Геннадий Орлов: "Лодыгин? С таким вратарем "Зенит" не может выиграть ни Лигу Европы, ни чемпионат России"

Комментатор матча 9-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Спартак" Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отметил, что вратарь питерцев Юрий Лодыгин допустил серьезную ошибку. По словам журналиста, с таким вратарем на титулы "Зениту" рассчитывать не приходится.
– Считаете, что на поле "Зенит" превзошел "Спартак"?
– В первом тайме – нет, "Спартак" был лучше. А вот после перерыва зенитовцы соперника превзошли. Хотя первый пропущенный гол Лодыгина – это нелепость.
– Лодыгин этим ляпом подписал себе приговор?
– Решать главному тренеру. Но с таким вратарем "Зенит" не может выиграть ни Лигу Европы, ни чемпионат России. Более того, нужны еще два центральных защитника.
Дузер
Лодыгу после матча с валенсией прошлого сезона надо было на лавку на долго сажать,ну а после перлов в матче с ростовом этого сезона на выход попросить,кержаков на голову лучше!
21:14 4 октября
okini
Травлю Лодыгина можно было бы уже и закончить. На него она особого влияния не оказывает. Либо не читает, что о нем пишут, либо не пропускает через себя. Неужели мы всерьёз тут уверены, что в Зените будут действительно держать слабого вратаря только потому что у него контракт? Слабый и действительно сбавивший обороты уходит. Вспомните недавнего Жевнова. Почему тогда армейцы своего Чепчугова держат? У того в каждой его немногочисленной игре - по результативному провозу. У Лодыгина таких привозов не больше, чем у других вратарей. Все хороши. И Акинфеев, и Беленов, и Крицюк, и Джанаев кстати. Только вот пресса и болелы отчего-то слившего ЧМ 2014 Акинфеева простили. Месяц с лишним вопили: "право на ошибку имеет каждый". Теперь видно что не очень каждый
11:59 4 октября
SP2
Ну зато Малафеева не по спортивному принципу из состава вывели. Наверное, на Халка косо посмотрел или замечание посмел сделать. А на первом совместном с Лодыгиным сборе Малафеев просто был лучше. Но это если по спортивному принципу вратаря ставить.
00:56 4 октября
Реалист!
Понятно что Лодыгин слабый вратарь. Так есть Кержаков! Уже больше 10 лет за ним слежу и считаю, что его явно недооценивают. Миша отличный вратарь, я бы сказал, что лучший в России! Цыган должен его поставить и не передергивать! Хотя бы пока от безисходности, как всем здесь кажется!
14:56 3 октября
Храбрец*
Рановато Малафеева убрали, пропихивая Лодыгина. Вот и отсутствие сильного опытного вратаря в команде сказалось..
14:24 3 октября
Патриот Сибири
Смешно вспоминать, как питерские пиарили и пропихивали его в сборную. А ведь вам сразу все правильно сказали. Что ж, плачьте, колитесь, но продолжайте кушать ваш питерский кактус :))
13:58 3 октября
Pile
sergey22 1/8 лиги Европы это для свинины мечта. А Зенит,ЦСКА и Шахтёр (с Луческу) кубок УЕФА уже брали, так что опыт и у тренера и у клуба уже есть.
12:59 3 октября
Андрей Палыч 1979
Из года в год видны ляпы Лодыгина.Это уже не случайность и не тенденция,а закономерность.Видно,что у него отсутствует вратарская школа.Нужен квалифицированный вратарь и чем быстрее,тем лучше.Вратарь,это пол команды и команда играет надёжней и уверенней,когда на последнем рубеже мастер.
12:40 3 октября
sergey22
Какой выигрыш Лиги Европы, окститесь, дядя Гена. 1/8 финала за счастье.)
12:24 3 октября
parafraz
Давно уже ясно. что для Лодыгина внешний вид и манерность, значат гораздо больше чем тренированность и мастерство. Впрочем, у него нет даже элементарной школы... Пока впереди играли тяжеловозы- Халк, Данни и тд,- несоответствие уровней было менее заметно. Когда пришла пора выручать, то и для самих же питерских выяснилось, что он вообще ничего не умеет...
12:11 3 октября
MIKE-BEST
Platinum1991 ГЕННАДИЙ ОРЛОВ: "ЛОДЫГИН? ДА! Лодыгин! У Орлова память КОРОТКА и он РЕЗКО ЗАБЫЛ, как Лодыгин ВЫРУЧАЛ Зенит и ТАЩИЛ и спасал Зенит от поражений во множестве матчей! Вот вам и НЕ БЛАГОДАРНОСТЬ Орлова! Так НЕ ГОДИТСЯ! _______________________________________________________________________ В том то и дело что выручал , да и то редко , а сейчас опустился на свой уровень. Кстати , за прошлые "выручалки" он получал приличную сумму в евро . На прощлом жить нельзя , нужно играть и подтверждать свой уровень здесь и сейчас. Тем более за такие деньги , которые получает Юрий Лодыгин.
11:56 3 октября
Teoretik
Судя по последнему туру, то Лодыгин допускал ошибки, за что в спортшколе прошлись бы по нему матом! Чем там занимается тренер вратарей? Анекдоты травят что-ли или яйца чешут, извините меня за слэнг!
11:52 3 октября
MIKE-BEST
В кои веки Орлов ПРАВ относительно вратаря Зенита Лодыгина. Почему Юра так часто ошибается ? Одни говорят звезду поймал , другие говорят конкуренции нет , но это всё не так. Лодыгин действительно старается и изо всех сил хочет играть хорошо и надёжно. Тогда почему ошибки ? Всё просто. Просто уровень Зенита выше уровня мастерства Лодыгина. Представьте , вы средний водитель легкого автомобиля , а у вас работа где нужно ехать быстро и правильно. А вы так не можете и у вас не получается этому научиться , ну ни как не получается. Вы начинаете нервничать , подрезать , вести автомобиль на большой скорости неадекватно и в результате авария , врезаетесь в столб .... Уровень мастерства Юрия Лодыгина это чемпионат Греции или вторая восьмёрка команд нашей премьер лиги. Вот там он будет в своей тарелке. А руководство Зенита всё надеется на прогресс Лодыгина . Этого уже не будет . Все сроки вышли и это уже всем понятно. Что теперь делать ? Нужно искать вратаря , Мишка не потянет при всём к нему уважении . Очень надеюсь , что Барон (Луческу) всё таки не станет нянчится и донесёт мысль о смене вратаря руководству клуба. Иначе , чемпионства не видать в этом году. Итак из-за Лодыгина потеряли 7 очков в прошлом году , лишились Лиги Чемпионов и шансов на чемпионство.
11:46 3 октября
Platinum1991
ГЕННАДИЙ ОРЛОВ: "ЛОДЫГИН? ДА! Лодыгин! У Орлова память КОРОТКА и он РЕЗКО ЗАБЫЛ, как Лодыгин ВЫРУЧАЛ Зенит и ТАЩИЛ и спасал Зенит от поражений во множестве матчей! Вот вам и НЕ БЛАГОДАРНОСТЬ Орлова! Так НЕ ГОДИТСЯ! Юрий Лодыгин отличный вратарь и он себя ещё ПОКАЖЕТ! Юрий отличный вратарь и НЕ ГОЖЕ Орлову бросать камешки в его ВРАТАРСКИЙ огород. Благодарим Юрия Лодыгина за ОТЛИЧНУЮ вратарскую игру! Юрий потренирует приём мяча с отскоком и всё будет ПУТЁМ!
11:41 3 октября
psevdonim777
Лодыгина к Кафанову и всё наладится. Джанаева за десяточку уступим.
11:41 3 октября
ухтышъ
Бабурина в ворота и Новосельцева в пару к Нету, а можно вообще трио центральных сделать Новосельцев - Нету - Кришито, а Жирков и Смольников выдвинуть выше!!!
11:24 3 октября
Наш
higagy,лучше горькая правда чем сладкая ложь! Надо нести ответственность за свои ошибки.Подвёл команду-сел на лавку.Пора дать настоящий шанс другим вратарям.
11:19 3 октября
Бармалей3000
Вратарь действительно низкого уровня. Не понятно кто его присмотрел??? Худший вратарь в премьер лиге!
11:16 3 октября
higagy
Дядя Гена с ума сошел, уже свои не лучшие в мире... Куда катится этот мир :(
11:11 3 октября