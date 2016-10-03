Геннадий Орлов: "Лодыгин? С таким вратарем "Зенит" не может выиграть ни Лигу Европы, ни чемпионат России"

Комментатор матча 9-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Спартак" Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отметил, что вратарь питерцев Юрий Лодыгин допустил серьезную ошибку. По словам журналиста, с таким вратарем на титулы "Зениту" рассчитывать не приходится.

– Считаете, что на поле "Зенит" превзошел "Спартак"?

– В первом тайме – нет, "Спартак" был лучше. А вот после перерыва зенитовцы соперника превзошли. Хотя первый пропущенный гол Лодыгина – это нелепость.

– Лодыгин этим ляпом подписал себе приговор?

– Решать главному тренеру. Но с таким вратарем "Зенит" не может выиграть ни Лигу Европы, ни чемпионат России. Более того, нужны еще два центральных защитника.