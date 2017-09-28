Геннадий Орлов: "Лимит на легионеров - проблема номер один в нашем футболе"

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался против лимита на легионеров в России. По его словам, игроки должны выигрывать место в составе в спортивной борьбе.
– Я против лимита на легионеров – он ничего хорошего не дает, – сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге" Орлов. – Игроки получают место в составе, поскольку у них русский паспорт. Это очень важный момент. Свое место выигрывают в спортивной борьбе. В футболе это проблема номер один, а наши руководители даже не прислушиваются к клубам. Должна же быть конкуренция.
Когда был СССР, наши клубы занимали более высокие места в Европе. Конечно, уже нет грузинских футболистов, армянских и, главное, украинских, которые последние 10 лет доминировали в СССР. России надо подойти к тому советскому уровню.
Валерий Газзаев: "Как при лимите на легионеров можно на равных играть с "МЮ"?!"
triumfator
Федун всё лоббировал лимит, добился он своего, стали они таки разок первыми
21:08
rustov
Лимит - анахронизм. Он отбрасывает футбол назад, конкуренцию еще никто не отменял. Футболист должен играть не из-за того, что у него имеется российский паспорт, а по той простой причине, что он всего-навсего сильнее остальных.
21:04
Slim Taller
Если Лунёв,Кузяев,Кокорин играют хорошо,то им никакие лимиты не страшны.Анюков уже давным-давно не соответствует уровню,а из-за лимита его держат в команде.
21:00
Subulcus
Маразм подкрался незаметно)))
20:59
stavcheek
Когда у коней и бомжей был русский костяк они были согласны с лимитом, а теперь значит против! Валера это ванговал ещё когда тренером был. Проститутская позиция, а ГСО вещает мнение руководства!
20:59
Andrey6201
Дядя Гена в маразме, он же был одним из главных поборников лимита, вопил насчёт того, что россиян, особенно с питерской пропиской в Зене не останется, если Халков и Ко пускать без ограничений
20:57
serzheo
Орлов, ты не выспался?
20:54