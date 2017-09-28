Геннадий Орлов: "Лимит на легионеров - проблема номер один в нашем футболе"

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался против лимита на легионеров в России. По его словам, игроки должны выигрывать место в составе в спортивной борьбе.

– Я против лимита на легионеров – он ничего хорошего не дает, – сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге" Орлов. – Игроки получают место в составе, поскольку у них русский паспорт. Это очень важный момент. Свое место выигрывают в спортивной борьбе. В футболе это проблема номер один, а наши руководители даже не прислушиваются к клубам. Должна же быть конкуренция.

Когда был СССР, наши клубы занимали более высокие места в Европе. Конечно, уже нет грузинских футболистов, армянских и, главное, украинских, которые последние 10 лет доминировали в СССР. России надо подойти к тому советскому уровню. ​

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