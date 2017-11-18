Геннадий Орлов: "Лапочкин не поставил пенальти в матче "Спартака". Лавров позвонил Мутко и сказал, что такие судьи нам не нужны"

Известный комментатор Геннадий Орлов вспомнил случай с работой арбитра Сергея Лапочкина на одном из матчей "Спартака". По его словам, на этой игре присутствовал глава МИД России Сергей Лавров, который болеет за красно-белых. Дипломату не понравилсь, что арбитр не поставил пенальти в пользу столичной команды, после чего он сразу высказал претензии главе РФС Виталию Мутко.



- На протяжении семи лет я комментировал матчи "Зенита", но сейчас реже, - приводит Rusfootball слова Орлова. - Бывает, что команда проигрывает 0:3, что делать комментатору? Нужно научиться работать в этих моментах.

Однажды Сергей Лапочкин в матче "Спартака" не поставил пенальти, Сергей Лавров сразу позвонил Мутко и говорит: "Что вы творите, такие судьи нам не нужны". Растерялся Николай Левников, глава судейской комиссии, идут комментарии в газетах. Затем один из судей в интервью сказал, что ответственность не на главном арбитре, а на его помощнике. Но сделали виноватым Лапочкина, в ответ он сказал, что больше не будет судить, в итоге уговорили, видите, под каким давлением находятся и судьи, и комментаторы.