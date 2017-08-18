Геннадий Орлов: "Комбарова нельзя ставить в состав "Спартака", а Каррера это делает"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов по итогам матча 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" (2:1) отметил, что полузащитника Дмитрия Комбарова не нужно ставить в основной состав красно-белых. Он также добавил, что сейчас каждый второй игрок "Спартака" не готов играть на высоком уровне.

- "Спартаку" не хватило ни концентрации, ни внимания в дерби с ЦСКА, - сказал в эфире "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге" Орлов. - Глушаков и Комбаров до сих пор не пришли в себя. Комбарова просто нельзя ставить в состав, а Каррера это делает. Но это уже проблемы красно-белых. На данный момент каждый второй их игрок не готов играть на высоком уровне.

"Спартак" вернулся в прошлое