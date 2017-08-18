11:49 | Футбол — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Комбарова нельзя ставить в состав "Спартака", а Каррера это делает"

2

Известный телекомментатор Геннадий Орлов по итогам матча 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" (2:1) отметил, что полузащитника Дмитрия Комбарова не нужно ставить в основной состав красно-белых. Он также добавил, что сейчас каждый второй игрок "Спартака" не готов играть на высоком уровне.

 - "Спартаку" не хватило ни концентрации, ни внимания в дерби с ЦСКА, - сказал в эфире "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге" Орлов. - Глушаков и Комбаров до сих пор не пришли в себя. Комбарова просто нельзя ставить в состав, а Каррера это делает. Но это уже проблемы красно-белых. На данный момент каждый второй их игрок не готов играть на высоком уровне.

 "Спартак" вернулся в прошлое

Опрос

Станет ли "Спартак" чемпионом в сезоне-2017/18?
голосовать
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Gogy

Геннадий Сергеевич, не троллите Спартак, а то они у Ювентуса перехватят Папастатопулоса и Вам придется уйти на пенсию...

12:23

Веравалер

Орлов ВСЕГДА не готов комментировать вообще на сколь-нибудь преемлемом уровне, но его-то ставят... Впрочем, для троллинга СМ, объявленного в этом году, сгодится и это давно использованное изделие...

12:17