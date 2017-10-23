Геннадий Орлов: "Кокорин много работает, но лидер - это все-таки другое"

Известный комментатор Геннадий Орлов назвал результат матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА – "Зенит" (0:0) закономерным. При этом Орлов подчеркнул, что у питерцев нет футболиста, способного повести команду за собой.

– Манчини после игры признался, что "Зенит" хотел перенести матч на понедельник, но ЦСКА навстречу не пошел. Из-за этого, по словам итальянца, его подопечным не хватило свежести в первом тайме. Отговорки?

– Почему отговорки? У нас же есть соответствующее положение. Команды, выступающие в еврокубках, имеют право переносить матчи в рамках тура. "Зенит" просто хотел воспользоваться этой опцией, но ЦСКА отказался. Видимо, в регламенте прописано, что перенос возможен по договоренности двух команд. В любом случае, с точки зрения стратегии ничья на выезде – нормальный результат для питерцев.

– А это закономерный результат?

– Да. И ничья, наверное, устроила обе команды. Тем более, что "Спартак" не выиграл у "Амкара".

– Какую проблему "Зенита", прежде всего, выявила эта встреча?

– У "Зенита" нет лидера. Ну нет таких исполнителей, как Данни, Аршавин, Халк. Вот они цеплялись за мяч, могли обыгрывать одного-двух соперников и отдать пас. А мяч у питерцев не держался в первом тайме, они были не похожи сами на себя... Практически ничего не смогли противопоставить тактике ЦСКА до перерыва. Вообще "Зениту" сейчас легче выступать в Европе, чем в РФПЛ.

– Почему?

– Там дают возможность принимать мяч. А тут идет сумасшедшая борьба с первой же минуты. И вообще Россия, по-моему, потихоньку переезжает на оборонительный футбол. Здесь сейчас дорого каждое очко. Играем, как итальянцы.

– Хотя у нас всего два итальянских тренера.

– Да. И, кстати, у Карреры не такая строгая оборона, как у итальянцев.

– А Кокорин не тянет на роль лидера? Он ведь и впереди пашет, и сзади отрабатывает?

– Не спорю, работает много. Но лидер – это все-таки другое. Лидерами, как правило, являются игроки середины поля, полузащитники, которые могут придержать мяч, изменить вектор атаки. Халк, если помните, нередко смещался в центр. Лидера не назначишь, он должен выделиться сам, проявить себя на поле. Вот Глушаков в "Спартаке" – харизматичный лидер. Когда он борется за мяч, ведет за собой – что-то в этом есть. Боец.

– У "Зенита" такого игрока нет?

– Пока – нет. Есть задатки у Паредеса. Но, отдавая мяч, он как-то выключается из игры. До конца не старается довести начатую комбинацию. Кокорин, по идее, может стать лидером, но пока и у него не все получается в этом плане. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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