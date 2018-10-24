Геннадий Орлов: "Игра "Зенита" еще не поставлена, он только выстраивается"

Президент Российской ассоциации спортивных комментаторов Геннадий Орлов прокомментировал последние неудачи "Зенита" в чемпионате России. Петербуржцы в девятом туре уступили "Анжи" (1:2), а в 11-м – "Динамо" (0:1).

– У "Зенита" два поражения в трех последних матчах чемпионата. Команда в кризисе? – вопрос Орлову.

– Конечно, это не стечение обстоятельств – они на выезде плохо играют. Семак работает первый сезон, игра не поставлена. Он не скрывает, что есть проблема левого защитника, нужен еще полузащитник. "Зенит" только выстраивается. (Андрей Михайлов)

Полностью интервью Орлова – скоро в "СЭ"