Геннадий Орлов: "Есть, конечно, проблемы перед игрой у "Зенита" и "Спартака"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что "Зенит" и "Спартак" подходят к очной встрече в чемпионате России, имея проблемы в обороне. По его словам, эта игра станет соперничеством двух атак.
– Есть, конечно, проблемы перед игрой у "Зенита" и "Спартака", – цитирует "Р-Спорт" Орлова. – У обеих команд не совсем хорошая защита, но отличная атака, умелые нападающие. Голы точно будут в этом матче, но кто больше забьет – вот это вопрос. Защитники обеих команд будут ошибаться, в этом нет сомнений. Это будет соперничество двух атак.
Мотивация у обеих команд будет запредельная, противостояние Москвы и Санкт-Петербурга. К этому матчу надо относиться не как к военным событиям, а как к дружественной встрече. Пусть будет праздник футбола.
Продано уже 50 тысяч билетов на матч "Зенит" – "Спартак". Будет 5,5 тысячи болельщиков красно-белых, такого большого десанта раньше не бывало в чемпионате России. "Зениту" со "Спартаком" надо превзойти рекорд посещаемости, установленный на Кубке конфедераций, собрать больше 57 тысяч зрителей. Но все равно 50 тысяч на матче чемпионата России – это уже так здорово! На новый большой стадион люди идут, народ доволен, все места очень комфортные.
Матч "Зенит" – "Спартак" пройдет в воскресенье, 6 августа, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
tarkys
О календаре к Гинеру, о судействе к Луческу, Спартак тут каким боком))
15:23 5 августа
Platinum1991
ГЕННАДИЙ ОРЛОВ: "ЕСТЬ, КОНЕЧНО, ПРОБЛЕМЫ... Геннадий! А других проблем нет и всё в порядке??? Встреча приобретает дополнительный интерес, так как Зенит, составители календаря, ЗАДВИНУЛИ на спартаковского свежачка по просьбам лукойловских "трудящихся"! На фоне уставшего еврокубкового Краснодара, свеженький и недельно отдыхавший Спартак, выжал максимум со стандартов! Это уже не первый такой ФИНТ составителей календаря под Спартак! Когда они и в прошлом сезоне, на выезд, поставили уставший еврокубковый Краснодар на спартаковского свежачка! Видно, что работа у Федуна поставлена с составителями календаря на взаимовыгодной основе, согласно цены вопроса! В футболе мелочей не бывает и составление календаря, под Федуна, влетает ему в "копеечку"!!! А как Спартак БЛЕДНО выглядел на фоне свеженьких Динамо и Уфы!!! Вот вам и разгадка календарных и судейских финтов Федуна!!! А вы бы посмотрели тогда на бледный вид Карреры и Федуна, если бы уставший Спартак, после матча Лиги чемпионов, задвинули бы на свеженького Краснодара и при этом, Краснодар, при таком календарном раскладе, РАЗГРОМНО обыграл бы Спартак!!! А вы посмотрите на календарь Спартака и ПРИКИНЬТЕ!!! До старта Лиги чемпионов с кем играет Спартак и вам станет понятно, как составители календаря УДАРНО потрудились "на славу" Федуну, не за бесплатно, конечно! Забесплатно только кошки родятся, а составители календаря, под Федуна, на этом очень хорошо ЗАРАБОТАЛИ и продолжают зарабатывать уже не первый год!!! Вы посмотрите на календарь Спартака этого сезона 2017/18 и как он под Спартак составлен! Зенит, составители календаря, по просьбам лукойловских "трудящихся"!!!, ЗАДВИНУЛИ на свеженького Спартачка после матча в ЛЕ! Во как Спартак НЕЧЕСТНО зарабатывает очки на уставших еврокубковых командах - на своих прямых конкурентах в борьбе за золото чемпионата и место в Лиге чемпионов! Пока Краснодар, ЦСКА и Зенит играют в еврокубках - спартачи отдыхают и спокойно готовятся, а ещё есть у Федуна ПРОЗАПАС судейский ресурс, который Федун задействовал на пользу Спартака по полной программе цены вопроса!!! Вот как надо подковёрно работать под Спартак и на Спартак и составлять календарь по запросам лукойловских "трудящихся"!!! Вы скажете: - "Мелочи???" Нет! Это не мелочи!!! На этих "мелочах", в пользу Спартака, составители календаря очень хорошо ЗАРАБОТАЛИ, а Спартак использует усталость команд для того, чтобы отобрать очки у своих прямых конкурентов! Мелочей в футболе не бывает и каждая "мелочь" в футболе имеет свою ЦЕНУ вопроса! Что судейская, что календарная "МЕЛОЧЬ" стоит больших денег и некоторые на этом хорошо наживаются и поставили на поток своё криминальное незаконное обогащение, благо что находятся те, кто им ЩЕДРО за это платит! А потом спартачи ОРУТ, на какждом углу и во всю свою федуновскую глотку, - МЫ "чемпионы"!!! Фальшивые чемпионы - Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и при СКАНДАЛЬНОМ судействе арбитров в пользу Спартака!
15:06 5 августа
Andrey6201
Ну, наконец деда отстранились от микрофона, есть т Пермь блогерствует на пенсии
12:51 5 августа