Геннадий Орлов: "Есть, конечно, проблемы перед игрой у "Зенита" и "Спартака"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что "Зенит" и "Спартак" подходят к очной встрече в чемпионате России, имея проблемы в обороне. По его словам, эта игра станет соперничеством двух атак.

​– Есть, конечно, проблемы перед игрой у "Зенита" и "Спартака", – цитирует "Р-Спорт" Орлова. – У обеих команд не совсем хорошая защита, но отличная атака, умелые нападающие. Голы точно будут в этом матче, но кто больше забьет – вот это вопрос. Защитники обеих команд будут ошибаться, в этом нет сомнений. Это будет соперничество двух атак.

Мотивация у обеих команд будет запредельная, противостояние Москвы и Санкт-Петербурга. К этому матчу надо относиться не как к военным событиям, а как к дружественной встрече. Пусть будет праздник футбола.

Продано уже 50 тысяч билетов на матч "Зенит" – "Спартак". Будет 5,5 тысячи болельщиков красно-белых, такого большого десанта раньше не бывало в чемпионате России. "Зениту" со "Спартаком" надо превзойти рекорд посещаемости, установленный на Кубке конфедераций, собрать больше 57 тысяч зрителей. Но все равно 50 тысяч на матче чемпионата России – это уже так здорово! На новый большой стадион люди идут, народ доволен, все места очень комфортные.

Матч "Зенит" – "Спартак" пройдет в воскресенье, 6 августа, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.