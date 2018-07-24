Геннадий Орлов: "Эрнани будет сложно выиграть конкуренцию в "Зените"

Комментатор Геннадий Орлов - о конкуренции за место в составе "Зенита".
– В этом "Зените" явный перебор футболистов. Есть предположения, кто окажется лишним?
– Мне кажется, Эрнани будет сложно – конкуренция довольно серьезная: Паредес, Краневиттер, Кузяев, Ерохин. Не уверен в Оздоеве. Не могу ответить на вопрос, есть ли у него возможность дальше прогрессировать, расти? Физически в "Зените" сейчас все готовы, так как каждый хочет играть. Но кто-то окажется лишним, будет обижен… Это, конечно, проблема.
Нужно еще не забывать и про лимит. Где-то жаль Луку Джорджевича, который хорошо смотрелся в Туле, неплохо проявил себя в контрольных матчах. Тренеры вроде бы им довольны. Но все упирается в паспорт. Скоро "Зенит" объявит заявку на сезон, вот мы и узнаем, на кого рассчитывает Семак, а на кого – нет. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/gennadiy-orlov-v-otlichie-ot-spartakovskih-sbornikov-dzyuba-otdyhal-vsego-shest-dney-1438130/
- Лука Джорджевич
- Зенит СПб
- Магомед Оздоев
- Геннадий Орлов
- Александр Ерохин (футбол)
- Далер Кузяев
- Матиас Краневиттер
- Эрнани
- Леандро Паредес