Геннадий Орлов: "Дзюба в плохом настроении и хочет в аренду"

Известный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что форвард "Зенита" Артем Дзюба хочет покинуть клуб зимой, чтобы получить игровую практику перед чемпионатом мира-2018. В текущем сезоне форвард преимущественно выходит на замену и забил только два гола во всех турнирах.

- Дзюба в плохом настроении, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит". - Он хочет сыграть на чемпионате мира. Вот его слова: "Я понимаю, что мне не дадут места в основном составе, все позиции заняты. Готов уйти в аренду. Не знаю, какие возможны варианты. Очень обидно: я столько пробивался в основу "Зенита". Но тренер во мне не заинтересован".

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