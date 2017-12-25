19:56 25 декабря | Футбол — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Дзюба в плохом настроении и хочет в аренду"

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Известный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что форвард "Зенита" Артем Дзюба хочет покинуть клуб зимой, чтобы получить игровую практику перед чемпионатом мира-2018. В текущем сезоне форвард преимущественно выходит на замену и забил только два гола во всех турнирах.

- Дзюба в плохом настроении, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит". - Он хочет сыграть на чемпионате мира. Вот его слова: "Я понимаю, что мне не дадут места в основном составе, все позиции заняты. Готов уйти в аренду. Не знаю, какие возможны варианты. Очень обидно: я столько пробивался в основу "Зенита". Но тренер во мне не заинтересован".

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Don

Millwall82, чё такой же болезный стал как и ваш старый маразматик?) На покой вам обоим пора покорители Асмарала)))))

02:14

Millwall82

Как Карерка точно сказал "Лига Европы? а что ж вы ее никогда не брали"(с)...тонкий троллинг тарасят.

01:54

Millwall82

ЛЕ котируется гораздо больше чемпиона РФПЛ

01:51

Нефилим

-философ- И Дзюба не боится пролететь мимо чемпионства зенита?))))))))))))))))-----------------если Зеня станет чемпионом России или ЛЕ вдруг выиграет, что тоже очень вряд ли - Дзюба свою медальку то получит, он же выходил на поле. Так что надо в ЛОКО переходить - удвоить шансы на чемпионство)))

22:43 25 декабря

vikgos

Мне нужно: огород вскопать, ветки обрезать...а зимой: снег чистить, наледь скалывать...работа есть. Оплата какая? Пельмешки сварю, кофе растворимый с сахаром...оплата от объёма выполненной работы (возможна по безналу). Готов вести переговоры с агентом.

21:35 25 декабря

Бу-га-га!

Страшно далёк Артёмий от народа. Мне, вот, вполне было бы достаточно той самой тридцатки, за которую он "ромбик" впарил, прибавки к жалованию, чтобы я был всегда в хорошем настроении.

21:32 25 декабря

konoval

Вот так, Тема. Не плюй в колодец. Пригодится водица напиться.

21:29 25 декабря

-философ-

И Дзюба не боится пролететь мимо чемпионства зенита?))))))))))))))))

21:22 25 декабря

Вятчеславик, ромбик в моём сердц

Или я дурак или лыжи не едет. За каких хреном ГСО раскачивает Аврору изнутри? Точно, ГСО убрали с комментариев Зенита, вот и перестал топить за Питер!

20:47 25 декабря

serg000111

дзюба что опять? опять все виноваты? мчи в фнл там точно буш играть1 хотя?

20:27 25 декабря

ДжЫмкО

У дзюбы контракт на несколько лет, в основу не ставят, надрываться не надо, бабло капает) "Так чего тебе еще надо, собака?"(с)

20:25 25 декабря

Очень плохой мальчик

Дзюба: "Но тренер во мне не заинтересован".=================Игрочишки-деревяшки никому не нужны,Тёма.

20:23 25 декабря

Gomer8888

к дядь Валере в Ростов проситься надо

20:14 25 декабря

Shast1983.83

Никому не нужен великий игочишко,довыступался балбес.

20:12 25 декабря