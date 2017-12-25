Геннадий Орлов: "Дзюба в плохом настроении и хочет в аренду"

Известный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что форвард "Зенита" Артем Дзюба хочет покинуть клуб зимой, чтобы получить игровую практику перед чемпионатом мира-2018. В текущем сезоне форвард преимущественно выходит на замену и забил только два гола во всех турнирах.
- Дзюба в плохом настроении, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит". - Он хочет сыграть на чемпионате мира. Вот его слова: "Я понимаю, что мне не дадут места в основном составе, все позиции заняты. Готов уйти в аренду. Не знаю, какие возможны варианты. Очень обидно: я столько пробивался в основу "Зенита". Но тренер во мне не заинтересован".
Уверен, что знаешь будущего чемпиона? Коэффициенты Winline - здесь.
Don
Millwall82, чё такой же болезный стал как и ваш старый маразматик?) На покой вам обоим пора покорители Асмарала)))))
02:14
Millwall82
Как Карерка точно сказал "Лига Европы? а что ж вы ее никогда не брали"(с)...тонкий троллинг тарасят.
01:54
Millwall82
ЛЕ котируется гораздо больше чемпиона РФПЛ
01:51
Нефилим
-философ- И Дзюба не боится пролететь мимо чемпионства зенита?))))))))))))))))-----------------если Зеня станет чемпионом России или ЛЕ вдруг выиграет, что тоже очень вряд ли - Дзюба свою медальку то получит, он же выходил на поле. Так что надо в ЛОКО переходить - удвоить шансы на чемпионство)))
22:43 25 декабря
vikgos
Мне нужно: огород вскопать, ветки обрезать...а зимой: снег чистить, наледь скалывать...работа есть. Оплата какая? Пельмешки сварю, кофе растворимый с сахаром...оплата от объёма выполненной работы (возможна по безналу). Готов вести переговоры с агентом.
21:35 25 декабря
Бу-га-га!
Страшно далёк Артёмий от народа. Мне, вот, вполне было бы достаточно той самой тридцатки, за которую он "ромбик" впарил, прибавки к жалованию, чтобы я был всегда в хорошем настроении.
21:32 25 декабря
konoval
Вот так, Тема. Не плюй в колодец. Пригодится водица напиться.
21:29 25 декабря
-философ-
И Дзюба не боится пролететь мимо чемпионства зенита?))))))))))))))))
21:22 25 декабря
Вятчеславик, ромбик в моём сердц
Или я дурак или лыжи не едет. За каких хреном ГСО раскачивает Аврору изнутри? Точно, ГСО убрали с комментариев Зенита, вот и перестал топить за Питер!
20:47 25 декабря
serg000111
дзюба что опять? опять все виноваты? мчи в фнл там точно буш играть1 хотя?
20:27 25 декабря
ДжЫмкО
У дзюбы контракт на несколько лет, в основу не ставят, надрываться не надо, бабло капает) "Так чего тебе еще надо, собака?"(с)
20:25 25 декабря
Очень плохой мальчик
Дзюба: "Но тренер во мне не заинтересован".=================Игрочишки-деревяшки никому не нужны,Тёма.
20:23 25 декабря
Gomer8888
к дядь Валере в Ростов проситься надо
20:14 25 декабря
Shast1983.83
Никому не нужен великий игочишко,довыступался балбес.
20:12 25 декабря