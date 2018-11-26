Геннадий Орлов: "Дзюба устроил настоящий спектакль, играл на бис!"

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отметил, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба хорошо отыграл в матче 15-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:0).
– Как вам Мевля?
– Он долго не играл. Совершил пару ошибок. Даже, наверное, одну. Но в целом не выпал из общего рисунка. И Анюков на месте правого центрального защитника справился. Оборона хозяев выглядела монолитом. В то же время нужно было взломать крепкую защиту команды Карпина. Казалось, что основная нагрузка ляжет на Дзюбу. Но ведь еще и фланговые задумки Семака отлично сработали.
– Дзюба все никак не устанет?
– Да. Он же в конце концерт устроил, настоящий спектакль, играл на бис! Обыгрывал справа, слева, делал хитрые передачи! Был эпизод, когда Артем вчистую переиграл защитника, но подстраховал Песьяков. Встреча получилась солидной. (Виталий Айрапетов)