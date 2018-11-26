Геннадий Орлов: "Дзюба устроил настоящий спектакль, играл на бис!"

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отметил, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба хорошо отыграл в матче 15-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:0).

– Как вам Мевля?

– Он долго не играл. Совершил пару ошибок. Даже, наверное, одну. Но в целом не выпал из общего рисунка. И Анюков на месте правого центрального защитника справился. Оборона хозяев выглядела монолитом. В то же время нужно было взломать крепкую защиту команды Карпина. Казалось, что основная нагрузка ляжет на Дзюбу. Но ведь еще и фланговые задумки Семака отлично сработали.

– Дзюба все никак не устанет?

– Да. Он же в конце концерт устроил, настоящий спектакль, играл на бис! Обыгрывал справа, слева, делал хитрые передачи! Был эпизод, когда Артем вчистую переиграл защитника, но подстраховал Песьяков. Встреча получилась солидной. (Виталий Айрапетов)

Полная версия интервью Геннадия Орлова