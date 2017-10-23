Геннадий Орлов: "Дзюба придает атаке "Зенита" вариативности"

Известный комментатор Геннадий Орлов по итогам матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА – "Зенит" (0:0) отметил, что ждет более частых появлений на поле нападающего питерцев Артема Дзюбы. Орлов подчеркнул, что качества такого форварда в премьер-лиге нужно использовать.

– Один из самых ярких моментов первого тайма – как Кокорин опередил в своей штрафной Мариу Фернандеса.

– Да. Сильно сыграл. Он ведь не просто оттер армейца, а именно опередил его. Рывок у Кокорина быстрее, чем у Мариу. То есть, Фернандес быстрее Кришито, а у Кокорина, получается, двойной обгон (улыбается).

– Михаил Боярский в интервью "СЭ" сказал: "Вот только появление Дзюбы себя не оправдало. За тридцать с лишним минут Артем ничем не запомнился. Разве что желтой карточкой"...

– А я жду, что Дзюба будет чаще выходить на поле в премьер-лиге. Все-таки он создает силовое давление на ворота соперника. Нужно же продавливать этот "автобус". Это же Артем скинул головой на Кокорина, когда Васин не разобрался, чем ему нужно было играть – ногой или головой и пропустил мяч. Дзюба придает атаке питерцев вариативности. В частности, в чемпионате России это нужно использовать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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