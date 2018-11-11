Геннадий Орлов: "Дзюба похож на Роналду и Месси: на него тоже идут зрители"

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба своей игрой привлек зрителей на стадионы. 30-летний форвард сегодня был заменен на 74-й минуте матча 14-го тура премьер-лиги между петербурским клубом и ЦСКА (0:2) из-за повреждения колена.

- Дзюба не истощен, - сказал Орлов в эфире канала "Матч Премьер". - Мы должны равняться на высшие примеры: Месси и Роналду играют без пауз и пропускают матчи только в случае серьезных травм. На них ходят зрители, а на этом держится современный футбол. На Дзюбу тоже стали ходить зрители.

В текущем сезоне Дзюба провел 19 матчей за "Зенит", забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

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