11:19 3 октября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Дзюба – молодец. Кокорин был полезен"

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Комментатор матча 9-го тура премьер-лиги "Зенит""Спартак" Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отметил, что нападающие питерцев проявили себя очень хорошо. По словам журналиста, защитники красно-белых не смогли справиться с Артемом Дзюбой.

 
Геннадий ОРЛОВ.Геннадий Орлов: "Ну удалили бы Кришито. И что, "Спартак" бы забил?!"

Дзюба – лучший игрок матча?

– Да я бы никого не выделял. Есть группа футболистов. Дзюба – молодец. Он полностью переиграл двух защитников. Можно сделать еще скидку на возраст Кутепова. Но вот Боккетти? Он-то что? Мяч летит на голову Дзюбе, Артем опережает двух соперников и делает пас вдоль ворот. В итоге мяч попадает в руку Ещенко. Ну как же так можно?

– По игре Кокорина есть вопросы?

– Он был очень полезен. "Спартак" для "Зенита" – сильный соперник. Это не АЗ. По сути, первое серьезное испытание для команды Луческу после всех этих крупных побед. В первые 15 минут владение мячом у красно-белых составило около 70 процентов. И это на "Петровском"! Я что-то не припомню, когда раньше сине-бело-голубые отдавали так инициативу.

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