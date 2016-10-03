Геннадий Орлов: "Дзюба – молодец. Кокорин был полезен"

Комментатор матча 9-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Спартак" Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отметил, что нападающие питерцев проявили себя очень хорошо. По словам журналиста, защитники красно-белых не смогли справиться с Артемом Дзюбой.

– Дзюба – лучший игрок матча?

– Да я бы никого не выделял. Есть группа футболистов. Дзюба – молодец. Он полностью переиграл двух защитников. Можно сделать еще скидку на возраст Кутепова. Но вот Боккетти? Он-то что? Мяч летит на голову Дзюбе, Артем опережает двух соперников и делает пас вдоль ворот. В итоге мяч попадает в руку Ещенко. Ну как же так можно?

– По игре Кокорина есть вопросы?

– Он был очень полезен. "Спартак" для "Зенита" – сильный соперник. Это не АЗ. По сути, первое серьезное испытание для команды Луческу после всех этих крупных побед. В первые 15 минут владение мячом у красно-белых составило около 70 процентов. И это на "Петровском"! Я что-то не припомню, когда раньше сине-бело-голубые отдавали так инициативу.