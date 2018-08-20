Геннадий Орлов: "Дзюба - игрок, работающий на сопротивлении, но в то же время ранимый и обидчивый"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру форварда "Зенита" Артема Дзюбы на старте сезона.

В текущем сезоне 29-летний форвард отметился тремя голами в Лиге Европы и двумя точными ударами в РПЛ.

- Дзюба перешел в новое психологическое состояние (после чемпионата мира - Прим "СЭ"). Вот есть люди, которые работают на сопротивлении. Вот Артем - такой, но при этом он раним и обидчив. Он - как ребенок. Ему необходимо ласковое слово. А Манчини устроил ему террор: просто отказался от Артема. Та же участь, кстати, постигла и Олега Шатова. А теперь Дзюба это ласковое слово получил, вспомнил, что он футболист, - приводит слова Орлова "Российская газета".

- У Дзюбы увеличился процент точных передач, он понял, что может рисковать, обострять. Сумасшедший кураж повысил качество его игры. Почему? Думаю, он каждый день вспоминает: "Ну, я же Рамоса и Пике, чемпионов мира и победителей Лиги чемпионов топтал".