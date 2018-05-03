16:52 | Футбол — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Двух итальянских жуликов-поваров выгнали из "Зенита"

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Известный спортивный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что в "Зените"​ разрушена благоприятная атмосфера. По его словам, должны работать улыбающиеся люди, а не мрачные мыши

– Кто-то должен создавать атмосферу в клубе. Я уже говорил об этом, но меня поразило, что главного врача Гришина уволили. Он более 20 лет работал, – сказал Орлов в эфире "Эха Москвы" в Санкт-Петербурге. – Что такое главный врач в команде? Его телефон у всех жен футболистов, и, если ребенок заболел, сразу звонили Гришину. Не случайно он ушел – и какие пошли травмы, игроки рвут крестообразные связки. При Спаллетти такого не происходило. Когда Данни рвал крестообразные связки, там был рецидив, и нам врачи рассказывали причины.

Врач – это одна скрепа, а еще повара убрали. Был замечательный повар Камо, который кормил ребят, все были довольны. Его убрали, поставили каких-то двух итальянцев. Жулики какие-то – видел их лично. Вижу – глаза бегают. Их уже выгнали. Кто разрешил? Почему это произошло? Это опять скрепы.

Надо создавать семью. В клубе должны быть улыбающиеся люди, а не мрачные мыши. Сидят сейчас тренеры у "Зенита" на скамейке. Что у них за лица? Вы видели их радостные широкие улыбки? Видели хотя бы одно интервью от этих тренеров? Нам этот тренер по физпоготовке, которого привез Манчини, говорит: это несчастный случай, что они на второй и третьей минутах рвут кресты. Ну что он нам рассказывает? Это брак в его работе. Но никто ничего не сказал, и они до сих пор работают.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Slim Taller

Если глаза бегают,значит,жулик.А сам Гена кто?! Тебе за 70.Сиди себе на пенсии.Так нет,ходит,сплетни разносит.От кормушки не оторвать.

17:56

Бу-га-га!

Сервелатий из Удельной расхищали. Потому глазенки и бегали.

17:46

Бу-га-га!

Одного в Тулу, а второго - в Дмитров.

17:44

wam

В России помимо итальянских есть и другие жулики. И никак Россию растащить не могут.

17:43

Shalom russkiy

Манчини просто трудоустроил своих знакомых, они теперь тоже как и он бабло урвут. Зенит не клуб, а полит проект. Иначе как в ЦСКА всем занимались бы люди владельца клуба и пришлые знали бы свое место и занимались бы работой, а не распилом бабла, скупкой игроков и трудоустройством жyликов.

17:40

баламошка

Гена просто у уволенного доктора 20 лет бесплатно от маразма лечился. Он вообще от маразма со школьной скамьи лечится) Коновал не помог, но таблетки Гене нравились.

17:37

serzheo

Да как макоронников вообще поставили поварами? Они ж картоху с роду не видали. Там же паста одна у них.

17:34

bond1951

нардос собирает всю Шушеру на халявку ведь деньги не из своего миллеровского кармана здесь ГЕНАДИЙ ты ПРАВ............

17:27

Zwolle

Что такое главный врач в команде? Его телефон у всех жен футболистов, и, если ребенок заболел, сразу звонили Гришину. Не случайно он ушел – и какие пошли травмы, игроки рвут крестообразные связки.______________Ну хоть не дети рвут крестообразные связки, верно? Геннадий Сергеевич слил всё в один бидон. Клубный врач ведь не семейный же доктор, или всё-таки оно?

17:20

shpasic

что-то Гена не дотягивает со своими "сенсациями" до ИгрьЯклича)

17:16

Несвин

Два итальянских жулика вероятно в Пищевик перебрались.

17:00

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