22:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Денисов может доиграть и до ЧМ-2018"

0
0
0
3

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что у полузащитника Игоря Денисова есть шансы выступить на домашнем ЧМ-2018. В последний день летнего трансферного окна хавбек перешел из "Динамо" в "Локомотив".

– Какой трансфер оказался громче: Игоря Денисова из "Динамо" в "Локомотив" или Ивана Новосельцева из "Ростова" в "Зенит"?

– Давайте по порядку. Юрий Павлович Семин, в которого я верю, создаст одну из сильнейших команд в России. Он в прекрасной тренерской форме. Это раз. Семин знает возможности Денисова. А Игорь, в свою очередь, со своим характером, самолюбием, амбициями может доиграть и до домашнего чемпионата мира. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Геннадий Орлов: "Новосельцев отказался от Лиги чемпионов? Так он там окажется с "Зенитом"!"

0
0
0

Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

andrei5116

не факт что черчесов тренером будет а дубля у сборной нет

23:27

Арагорн

доиграет... но не сыграет... и тем более не выйграет

23:18

СЕРЖАНТ76

До 2018 года доиграет, но Черчесов не простит обиды и на ЧМ не возьмёт!

23:10

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ