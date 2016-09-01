Геннадий Орлов: "Денисов может доиграть и до ЧМ-2018"

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что у полузащитника Игоря Денисова есть шансы выступить на домашнем ЧМ-2018. В последний день летнего трансферного окна хавбек перешел из "Динамо" в "Локомотив".
– Какой трансфер оказался громче: Игоря Денисова из "Динамо" в "Локомотив" или Ивана Новосельцева из "Ростова" в "Зенит"?
– Давайте по порядку. Юрий Павлович Семин, в которого я верю, создаст одну из сильнейших команд в России. Он в прекрасной тренерской форме. Это раз. Семин знает возможности Денисова. А Игорь, в свою очередь, со своим характером, самолюбием, амбициями может доиграть и до домашнего чемпионата мира. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Геннадий Орлов: "Новосельцев отказался от Лиги чемпионов? Так он там окажется с "Зенитом"!"
andrei5116
не факт что черчесов тренером будет а дубля у сборной нет
23:27
Арагорн
доиграет... но не сыграет... и тем более не выйграет
23:18
СЕРЖАНТ76
До 2018 года доиграет, но Черчесов не простит обиды и на ЧМ не возьмёт!
23:10