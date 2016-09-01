Геннадий Орлов: "Денисов может доиграть и до ЧМ-2018"

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что у полузащитника Игоря Денисова есть шансы выступить на домашнем ЧМ-2018. В последний день летнего трансферного окна хавбек перешел из "Динамо" в "Локомотив".

– Какой трансфер оказался громче: Игоря Денисова из "Динамо" в "Локомотив" или Ивана Новосельцева из "Ростова" в "Зенит"?

– Давайте по порядку. Юрий Павлович Семин, в которого я верю, создаст одну из сильнейших команд в России. Он в прекрасной тренерской форме. Это раз. Семин знает возможности Денисова. А Игорь, в свою очередь, со своим характером, самолюбием, амбициями может доиграть и до домашнего чемпионата мира. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Геннадий Орлов: "Новосельцев отказался от Лиги чемпионов? Так он там окажется с "Зенитом"!"