Геннадий Орлов: "Даже хорошо, что "Зенит" идет на втором месте"

Известный комментатор Геннадий Орлов в эфире "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге" отметил, что поражение "Зенита" от "Локомотива" (0:3) в 15-м туре чемпионата России должно помочь команде. По его словам, питерцам даже хорошо, что они идут на втором месте, а не лидируют в турнирной таблице.

- У команды должен быть футбольный интеллект. Манчини сейчас этим и занимается. Успеет ли? Этим, кстати, начал заниматься и Мирча Луческу. Но у него не получилось. Дадут ли возможность Манчини и поймут ли его?

Отставка? Все возможно в этом мире. Но нет - сейчас то зачем отставка? "Зенит" идет на втором месте, отстает от "Локомотива" на три очка. На мой взгляд, вообще хорошо, что он идет вторым. Это как бег стайеров - лучше бежать за спиной, а потом вырваться.

Потому что помните, что говорили - "Зенит" уже чемпион. Это очень влияет на жену футболиста, его родственников, друзей. Они постоянно ему об этом говорят. Это игрока убаюкивает.