19:21 | Футбол — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Даже хорошо, что "Зенит" идет на втором месте"

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Известный комментатор Геннадий Орлов в эфире "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге" отметил, что поражение "Зенита" от "Локомотива" (0:3) в 15-м туре чемпионата России должно помочь команде. По его словам, питерцам даже хорошо, что они идут на втором месте, а не лидируют в турнирной таблице.

- У команды должен быть футбольный интеллект. Манчини сейчас этим и занимается. Успеет ли? Этим, кстати, начал заниматься и Мирча Луческу. Но у него не получилось. Дадут ли возможность Манчини и поймут ли его?

Отставка? Все возможно в этом мире. Но нет - сейчас то зачем отставка? "Зенит" идет на втором месте, отстает от "Локомотива" на три очка. На мой взгляд, вообще хорошо, что он идет вторым. Это как бег стайеров - лучше бежать за спиной, а потом вырваться. 

Потому что помните, что говорили - "Зенит" уже чемпион. Это очень влияет на жену футболиста, его родственников, друзей. Они постоянно ему об этом говорят. Это игрока убаюкивает. 

Дополнительная информация

https://echo.msk.ru/sounds/2085144.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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вэняляйнэн

Лидерство Локомотива, по крайней мере, прекратило нытьё о спонсорстве гос.компаниями футбольных клубов)).

19:58

titan2313

Питерцам было ещё лучше, если находились бы на 16 месте (Г. Орлов)!

19:37