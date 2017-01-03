Геннадий Орлов: "Дай бог, чтобы Витсель обеспечил себе жизнь после футбола"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что нельзя осуждать полузащитника Акселя Витселя за его отъезд в Китай. Сегодня "Зенит" на своем официальном сайте объявил о трансфере 27-летнего бельгийца в китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

- Как восприняли новость об отъезде Витселя в Китай? Деньги правят миром?

– Это его личное решение, - сказал Орлов. - Витсель не скрывает, что деньги нужны семье. Аксель сейчас в Румынии, у него жена оттуда. Видимо, сделал такой выбор на семейном совете. Зачем вникать в эту историю? Нужно сказать ему спасибо за время, проведенное в "Зените".

– То есть вы не в числе тех, кто обвиняет бельгийца в меркантильности?

– Я вообще не в числе тех, кто кого-то обвиняет. Я всем сочувствую, особенно футболистам. Дай бог, чтобы Витсель обеспечил себе жизнь после футбола. Почему бы не воспользоваться таким шансом? Ведь посмотрите, сколько людей пропадает из поля зрения после завершения игровой карьеры. Как им трудно войти в жизнь… Они же не понимают, что нужно обрести новую профессию. Были в центре внимания, а тут все обрывается. И про него потом говорят: "А это кто? А, он когда-то играл там-то… Ну-ну". Спорт – жестокая штука. Сегодня ты нужен всем, а завтра о тебе все забыли.

– Но переход в "Ювентус" стал бы, согласитесь, красивой историей?

– Не знаю. А для чего? А заиграл бы он там? И потом "Ювентус" никак не может выиграть Лигу чемпионов. У них свои проблемы. А возьмите, например, бразильца Оскара, который выступал в "Челси", а потом уехал в Китай. А ведь он моложе Витселя. Из "Челси" – в Китай! Видимо, они думают о будущем. Единственное, меня удивило, что Витсель не к Виллаш-Боашу поехал и не к Халку, а к Каннаваро. Я уважаю его решение. Нет смысла ломать копья и рассуждать, что было бы лучше. Мы сидим на диване, а он просчитывает все варианты для себя. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью с Геннадием Орловым можно прочитать здесь