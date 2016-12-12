Геннадий Орлов: "ЦСКА - серьезный конкурент "Зенита" и "Спартака" в борьбе за чемпионство"

Известный комментатор Геннадий Орлов подчеркнул, что ЦСКА в этом сезоне сможет побороться за чемпионство. Сегодня на пост главного тренера команды был утвержден экс-наставник "Уфы" Виктор Гончаренко, сменивший Леонида Слуцкого.
- Думаю, что "Зенит" будет достойно вести борьбу за золотые медали чемпионата России, - цитирует "Р-Спорт" Орлова. - Считаю, что ЦСКА, как и "Зенит", для "Спартака" тоже серьезный конкурент: Гончаренко хорошо работал в "Уфе", плюс и в ЦСКА он был, всех знает.
Плюс сейчас вернется Васин, который при нем заиграл, раскрылся, это сейчас совсем другой Васин. Реальный центральный защитник, который может конкурировать и с Березуцкими, и с Игнашевичем. Гончаренко – очень серьезный ход президента ЦСКА Евгения Гинера.
Эта обостренная борьба за чемпионство поднимает интерес к футболу, это хорошо. Тот же "Спартак" всколыхнул пол-Москвы. Все должны добиваться, чтобы как можно больше людей ходили на стадион. Есть определенный оптимизм касательно будущего российского футбола.
Бомжей_в
shpasic не сумасшедший, а блаженный! / Блаженный это когда безвозмездно, а тут непохоже, хотя...
21:54
shpasic
не сумасшедший, а блаженный!
21:50
Бомжей_в
В каждом городе должен быть свой сумасшедший)
21:50
Andersen32
Геша бред как всегда несёт. Выиграть ЧР, что бы набрать 3 очка в группе ЛЧ, являясь маткой, занять последнее место и биться за 1 место в ЧР, тогда Зенит не конкурент Спартаку и ЦСКА. Короче Зенит быстро устанет играть на два фронта и чем-то придётся жертвовать. Думаю пожертвуют ЛЕ.
21:43
Kadym
баламошка Конебомжи-чепушилы. Нет у Спартака никаких конкурентов. Последние 15 лет у вас точно нет конкурентов по тупости)
21:37
zega
Известный комментатор Геннадий Орлов известен тем, что его коментарии не соответствующют происходящим на поле событиям, что он предвзято освещает одинаковые моменты для разных команд, что он постоянно при равнозначных моментах выгораживает Зенит и сеет негатив на его соперников, ладно бы только на Петербург вещал, а зачем это врать на всю Россию. Болельщики смотрят матчи, выключая звук, чтоб не слышать того, что "несет" этот неуважаемый коментатор.
21:36
thunderclap
Генудий как всегда прав. ЦСКА для Зенита конкурент более опасный, чем Спартак.
21:20
Никифор
Правильно сказал, свинтаки сдуются, увидите.
21:07
баламошка
Конебомжи-чепушилы. Нет у Спартака никаких конкурентов.
21:02