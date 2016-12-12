Геннадий Орлов: "ЦСКА - серьезный конкурент "Зенита" и "Спартака" в борьбе за чемпионство"

Известный комментатор Геннадий Орлов подчеркнул, что ЦСКА в этом сезоне сможет побороться за чемпионство. Сегодня на пост главного тренера команды был утвержден экс-наставник "Уфы" Виктор Гончаренко, сменивший Леонида Слуцкого.

- Думаю, что "Зенит" будет достойно вести борьбу за золотые медали чемпионата России, - цитирует "Р-Спорт" Орлова. - Считаю, что ЦСКА, как и "Зенит", для "Спартака" тоже серьезный конкурент: Гончаренко хорошо работал в "Уфе", плюс и в ЦСКА он был, всех знает.

Плюс сейчас вернется Васин, который при нем заиграл, раскрылся, это сейчас совсем другой Васин. Реальный центральный защитник, который может конкурировать и с Березуцкими, и с Игнашевичем. Гончаренко – очень серьезный ход президента ЦСКА Евгения Гинера.

Эта обостренная борьба за чемпионство поднимает интерес к футболу, это хорошо. Тот же "Спартак" всколыхнул пол-Москвы. Все должны добиваться, чтобы как можно больше людей ходили на стадион. Есть определенный оптимизм касательно будущего российского футбола.