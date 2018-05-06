Геннадий Нижегородов: "Юрию Палычу удалось достучаться до футболистов"

Защитник Геннадий Нижегородов, выступавший за "Локомотив" с 2000 по 2004 год, отметил, что главный тренер Юрий Семин всегда доверял молодым футболиста в составе "железнодорожников". Спортсмен добавил, что специалисту, как в начале нулевых, так и сейчас, удалось создать хороший микроклимат внутри команды.

Напомним, 5 мая в предпоследнем, 29-м туре, "Локомотив" обыграл "Зенит" со счетом 1:0 и оформил себе досрочное чемпионство в РФПЛ.

– Сравнивать ту команду и нынешнюю сложно, потому что тогда и время было другое, и футболисты другие, – рассказал "СЭ" Нижегородов. – Каждая сильна по-своему. Юрий Палыч всегда доверял молодежи, был сплав молодости и опыта. В наше время "Локомотив" долго шел к чемпионству. У нас тогда была семья. Семин создал в команде особенный микроклимат, мы до сих пор вспоминаем те времена. Мне кажется, в этом был залог успеха. Он доверял молодежи, ребята ему верили и раскрылись. Думаю, и сейчас в команде хорошая атмосфера. Я не нахожусь в коллективе, но, судя по результатам клуба и разговорам с людьми, Юрию Палычу удалось достучаться до футболистов. Он это хорошо умеет делать.

В этом году "Локомотив" достоин чемпионства. Он доказал это своей игрой, характером. Команда стала чемпионом Москвы, а к любому столичному дерби приковано большие внимание. "Локомотиву" удалось победить в этих матчах, значит, он сильнее.

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