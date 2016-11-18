Геннадий Костылев: "Смягчить приговор Еременко вряд ли удастся"

Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев в интервью "СЭ" выразил мнение, что бесполезно подавать апелляцию на решение КЭДК УЕФА о дисквалификации полузащитника Романа Еременко на два года. В допинг-пробе 29-летнего хавбека, взятой после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" (2:2), был обнаружен кокаин и его метаболиты.

- Не играть два года? Это критический момент для карьеры Еременко, - сказал Костылев. - Возможно, он продолжит поддерживать форму, тренироваться, и даже попробует вернуться после дисквалификации, но это маловероятно. Как правило, такую задачу может поставить только сильный духом, имеющий мотивацию человек. ЦСКА тоже вряд ли чем-то сможет помочь. Смягчить приговор, скорее всего, не удастся. На мой взгляд, апелляцию подавать бесполезно.

Думаю, контракт будет расторгнут. При нынешней обстановке никто не возьмется "отмазывать" от допинга! Не те времена… Этот случай не должен нанести большой удар репутации. Клуб-то не виноват, что футболист употреблял запрещенные препараты. Престиж армейцев не пострадает. А Еременко? Ему-то что, завершит карьеру и все. Хотя ситуация очень неприятная. (Любовь КОНЯЕВА)

Еременко дисквалифицирован на два года. LIVE!