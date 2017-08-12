Геннадий Костылев: "Серьезный соперник наказал бы ЦСКА за такие ошибки"

Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев считает, что армейцы провели неоднозначный матч со "Спартаком" (2:1) в 6-м туре чемпионата России. Он также добавил, что красно-синие взорвались в концовке встречи только потому, что соперник "поплыл".

– Двоякое чувство, – начал Костылев. – В первом тайме обе команды показывали хорошее движение. Но ЦСКА не хватало остроты впереди. А периодические мелкие ошибки настораживают. Им же сейчас играть с "Янг Бойз". Приятно, что проявили характер. Хотя во втором тайме они после гола "Спартака" "поплыли".

– Что вы понимаете под "мелкими" ошибками?

– Четкости нет в обороне. Вроде все стабильно, а потом провал. Это недопустимо. Серьезный соперник будет наказывать постоянно. Но если взглянуть на этот матч без помарок, то все вроде бы неплохо. Но меня настораживает одна вещь.

– Какая?

– В первом тайме армейцы смотрелись хорошо, а потом все тише, тише. Как так можно?

– Зато потом взорвались.

– Взорвались, потому что "Спартак" "поплыл". Вот в чем все дело. Форма красно-белых также должна настораживать их болельщиков.

– Головин – лучший игрок матча?

– Он много берет на себя, активен, но нередко допускает брак. Хотя в первом голе его заслуга велика. Немного еще не хватает изысканности.

– Витинью понравился?

– Витинью во втором тайме пропал… Не видно было его 20-25 минут. Потом подышал, сил набрался и задвигался. Пока обеим командам не хватает формы. Нельзя играть в начале сезона только один тайм! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"