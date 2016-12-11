Геннадий Костылев: "Дзагоев? Наши футболисты могут играть где угодно без всяких проблем"

Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев пожелал удачи полузащитнику армейцу Алану Дзагоеву удачи в английском чемпионате. Он высоко оценил класс хавбека. Ранее сообщалось, что 26-летний игрок может продолжить карьеру в "Эвертоне".

– "Эвертон" – не только большой шаг в его карьере, но и большой риск. Хотя Алан уже не мальчик. Это молодым сложнее адаптироваться. Главный вопрос, попадет ли он к подходящему тренеру. Если от него потребуют только обороняться, то может и не заиграть. Это одна из его слабых сторон. Он, скорее, организатор и завершитель атак, чем защитник. У Дзагоева хорошая голова. Это добротный футболист.

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– Если такого игрока хочет тренер, то Алану непременно стоит рискнуть. Вообще, наши футболисты могут играть в любом чемпионате без всяких проблем. Дзагоев вполне может стать звездой в Англии, судя по тому, что я вижу по телевизору. Только ему стоит быть активнее.

– Для ЦСКА большая потеря?

– Знаете, такие игроки, как Дзагоев, не валяются на видном месте. Это серьезная потеря для любой команды. Куда деваются наши молодые ребята? Раньше никогда не было проблем в игроках такого класса. Почему? Система была другая. Креативные футболисты были в каждом клубе. Даже во второй лиге. Но их учить сложно. Таким, как Алан, нужно родиться. Если у футболиста есть три качества: великолепная функциональная подготовка, техника и "большая" голова, то игрок станет звездой. А Дзагоев – хороший добротный футболист. Функционала ему не хватает.

– В "Эвертоне" он станет одним из лучших в мире на своей позиции?

– Алан может прибавить в Англии, но может и заглохнуть. Сам-то Дзагоев хочет там играть? Если да, то пожелаю ему удачи. У футболистов век короток. Восемь лет в ЦСКА провел, пора сменить обстановку. (Ярослав СУСОВ)

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