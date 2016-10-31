Генич считает, что "Крылья" возглавит Карпин

Комментатор Константин Генич выразил мнение, что новым главным тренером "Крыльев Советов" станет Валерий Карпин. Сегодня после поражения в матче 12-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (0:1) в отставку был отправлен Франк Веркаутерен, работавший с самарцами с лета 2014 года.

"Думаю, Самару возглавит Карпин. Что-то он засиделся на ТВ", - написал Генич в своем твиттере.

Думаю, Самару возглавит Карпин;) Что-то он засиделся на тв 😂👌🏻 – Genich Konstantin (@GenichK) 31 октября 2016 г.

Карпин с 2009 по 2014 год (с перерывом) возглавлял "Спартак", впоследствии неполный сезон отработал в "Мальорке", а в сезоне-2015/16 возглавлял армавирское "Торпедо", с которым не смог сохранить прописку в ФНЛ. С осени-2016 он трудится экспертом на телевидении.