Генич считает, что "Крылья" возглавит Карпин

Комментатор Константин Генич выразил мнение, что новым главным тренером "Крыльев Советов" станет Валерий Карпин. Сегодня после поражения в матче 12-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (0:1) в отставку был отправлен Франк Веркаутерен, работавший с самарцами с лета 2014 года.
"Думаю, Самару возглавит Карпин. Что-то он засиделся на ТВ", - написал Генич в своем твиттере.
Думаю, Самару возглавит Карпин;) Что-то он засиделся на тв 😂👌🏻– Genich Konstantin (@GenichK) 31 октября 2016 г.
Карпин с 2009 по 2014 год (с перерывом) возглавлял "Спартак", впоследствии неполный сезон отработал в "Мальорке", а в сезоне-2015/16 возглавлял армавирское "Торпедо", с которым не смог сохранить прописку в ФНЛ. С осени-2016 он трудится экспертом на телевидении.
merniloskut
Карпин идеальный тренер для Самары и самаритян!
21:01
Platinum1991
А с какого ПЕРЕПУГУ Крыльям сдался этот Карпин??? Карпин очень слабый тренер! Это он доказал по работе в Торпедо Ар.. Работа в Спартаке не в счёт. Там Карпин пришел на готовое и только поддерживал на плаву Спартак! Основной критерий тренерской работы Карпина это работа в Торпедо! А работал Карпин в Торпедо просто ОТВРАТИТЕЛЬНО! Крыльям нужен другой тренер, а не Карпин!
20:33