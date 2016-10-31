20:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Генич считает, что "Крылья" возглавит Карпин

0
0
0
2

Комментатор Константин Генич выразил мнение, что новым главным тренером "Крыльев Советов" станет Валерий Карпин. Сегодня после поражения в матче 12-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (0:1) в отставку был отправлен Франк Веркаутерен, работавший с самарцами с лета 2014 года.

"Думаю, Самару возглавит Карпин. Что-то он засиделся на ТВ", - написал Генич в своем твиттере.

Карпин с 2009 по 2014 год (с перерывом) возглавлял "Спартак", впоследствии неполный сезон отработал в "Мальорке", а в сезоне-2015/16 возглавлял армавирское "Торпедо", с которым не смог сохранить прописку в ФНЛ. С осени-2016 он трудится экспертом на телевидении.

Опрос

Вы хотите, чтобы Карпин ушел с "Матч ТВ" и возглавил "Крылья"?
голосовать
0
0
0
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Поклонская рассказала, как украинцы жалуются на власть в Киеве...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

merniloskut

Карпин идеальный тренер для Самары и самаритян!

21:01

Platinum1991

А с какого ПЕРЕПУГУ Крыльям сдался этот Карпин??? Карпин очень слабый тренер! Это он доказал по работе в Торпедо Ар.. Работа в Спартаке не в счёт. Там Карпин пришел на готовое и только поддерживал на плаву Спартак! Основной критерий тренерской работы Карпина это работа в Торпедо! А работал Карпин в Торпедо просто ОТВРАТИТЕЛЬНО! Крыльям нужен другой тренер, а не Карпин!

20:33

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ