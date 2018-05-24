Генеральный директор тульского "Арсенала": "Ужесточение финансового фэйр-плей УЕФА на нас не отразится"

Гендиректор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов высказал свое мнение по поводу новых финансовых правил УЕФА, которые сегодня утвердил президент европейского футбольного союза Александер Чеферин. Теперь клубы будут обязаны раскрывать информацию о денежных операциях, в том числе о выплатах агентам.

- Ужесточение финансового фэйр-плей со стороны УЕФА никак не скажется на нашем клубе. Мы предоставляем все данные о нашем бюджете, о посредниках, это открытая информация,- сказал Балашов в разговоре с корреспондентом "СЭ". (Иван ТОРОПЦЕВ)