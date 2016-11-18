Генеральный директор "Томи": "Задолженность по зарплате пока не дестабилизирует ситуацию в клубе"

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев не исключил негативных последствий, связанных с задолженностями перед командой. Как ранее сообщал "СЭ", игроки томичей написали письмо в адрес президента клуба, губернатора области Сергея Жвачкина с просьбой встретиться и прояснить ситуацию по задолженностям.

По словам Киселева, сказанным ранее, клуб должен погасить долги в течение ноября.

- Удастся ли клубу сдержать обещание? Это не ко мне вопрос, - приводит ТАСС слова Киселева. - Здесь только решение области. Ребята написали письмо, они просят встретиться с Сергеем Анатольевичем. Пока администрация не ответила.

Команда управляема, а дальше посмотрим, все может случиться, вполне возможно. Пока все с пониманием относятся к ситуации. С Валерием Юрьевичем (Петраковым, главным тренером. - Прим. "СЭ") мы постоянно на связи, он готов терпеть.