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Генеральный директор "Томи": "Задолженность по зарплате пока не дестабилизирует ситуацию в клубе"

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Наставник "Томи" Валерий ПЕТРАКОВ и полузащитник Эрик БИКВАЛВИ."Томь" - на вылет. Почему надо снижать зарплаты, а не писать письма

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев не исключил негативных последствий, связанных с задолженностями перед командой. Как ранее сообщал "СЭ", игроки томичей написали письмо в адрес президента клуба, губернатора области Сергея Жвачкина с просьбой встретиться и прояснить ситуацию по задолженностям.

По словам Киселева, сказанным ранее, клуб должен погасить долги в течение ноября.

- Удастся ли клубу сдержать обещание? Это не ко мне вопрос, - приводит ТАСС слова Киселева. - Здесь только решение области. Ребята написали письмо, они просят встретиться с Сергеем Анатольевичем. Пока администрация не ответила.

Команда управляема, а дальше посмотрим, все может случиться, вполне возможно. Пока все с пониманием относятся к ситуации. С Валерием Юрьевичем (Петраковым, главным тренером. - Прим. "СЭ") мы постоянно на связи, он готов терпеть.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3794699

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