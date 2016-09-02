17:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Генеральный директор "Терека: "Врачи не определили, какие у Рахимова проблемы со здоровьем"

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Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров сообщил "СЭ", что сегодня Рашид Рахимов возобновит работу с грозненской командой. Специалист из-за проблем со здоровьем улетал на обследование в Вену.

 - Через 10 минут Рахимов прилетит в Грозный и возобновит работу с командой. Какие у него проблемы со здоровьем? Диагноз не поставили, ничего не определили, - сказал генеральный директор клуба. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Levbereg

Я думал, что это только у нас такое. Обычному народу диагнозы не могут ставить пока ласты не склеишь.

17:32

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

оригинально. 21-й век. Швейцария... а напоминает мою поликлинику во дворе.

17:25

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