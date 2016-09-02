Генеральный директор "Терека: "Врачи не определили, какие у Рахимова проблемы со здоровьем"

Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров сообщил "СЭ", что сегодня Рашид Рахимов возобновит работу с грозненской командой. Специалист из-за проблем со здоровьем улетал на обследование в Вену.

- Через 10 минут Рахимов прилетит в Грозный и возобновит работу с командой. Какие у него проблемы со здоровьем? Диагноз не поставили, ничего не определили, - сказал генеральный директор клуба. (Виталий АЙРАПЕТОВ)