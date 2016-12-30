Генеральный директор "Рубина": "Все вложения, которые были сделаны, в этом сезоне дадут результат"

Генеральный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев поздравил болельщиков с наступающим Новым годом. Казанская команда после 17 туров занимает девятое место в таблице чемпионата России.

Дорогие болельщики! Поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю всего самого хорошего, счастья, успехов в предстоящем году. Перед "Рубином" стоят большие задачи, и только вместе с вами, с болельщиками, преданными болельщиками можно решить эту задачу. Этот год был для "Рубина" непростой, это сложный период в истории "Рубина", у нас практически новая команда, новый тренер, и все те вложения, которые были сделаны в этом сезоне, я уверен, дадут результат. Хочу поблагодарить наших болельщиков за веру в команду, веру в наш любимый клуб. Отдельное спасибо нашим попечителям, спонсорам за то, что верят в нашу команду. Мы верим в успех "Рубина"!