Генеральный директор "Рубина": "Нам бы тоже хотелось видеть Бухарова"

Генеральный директор "Рубина" Рустам Саяхов на встрече с болельщиками не подтвердил, но и не опроверг информацию "СЭ" о возможном переходе нападающего Александра Бухарова в казанский клуб. 22 февраля футболист расторг контракт с "Ростовом" по обоюдному согласию.

– Вернется ли в Рубин Александр Бухаров. Очень хотелось бы его увидеть в этой команде, – вопрос от болельщика.

– Нам бы тоже очень хотелось, – приводит Твиттер "Рубина" слова Саяхова.