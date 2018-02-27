19:40 27 февраля | Футбол — РФПЛ

Генеральный директор "Рубина": "Нам бы тоже хотелось видеть Бухарова"

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Генеральный директор "Рубина" Рустам Саяхов на встрече с болельщиками не подтвердил, но и не опроверг информацию "СЭ" о возможном переходе нападающего Александра Бухарова в казанский клуб. 22 февраля футболист расторг контракт с "Ростовом" по обоюдному согласию.

– Вернется ли в Рубин Александр Бухаров. Очень хотелось бы его увидеть в этой команде, – вопрос от болельщика.

– Нам бы тоже очень хотелось, – приводит Твиттер "Рубина" слова Саяхова.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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sb1006

Если только для глубины состава.

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