Генеральный директор "Енисея": "На матче с "Уралом" будет аншлаг"

Генеральный директор "Енисея" Денис Рубцов рассказал о возвращении красноярской команды на реконструированный Центральный стадион, где в субботу, 22 сентября, состоится матч 8-го тура РПЛ с "Уралом".

- На встречу с екатеринбуржцами в продажу поступили билеты на все 15 тысяч мест на Центральном стадионе, - говорит Рубцов. – Эта игра будет в большей степени похожа на тестовую. Очевидный факт - люди соскучились по футболу, и стадион будет полным. После матча будем понимать, что нужно улучшить и сделать доступнее для людей.

- Какие недочеты просили устранить в РФС?

- Только рабочие моменты, которые нет смысла обсуждать. Просто нужно соблюдать регламентные нормы. Объект должен был быть сдан к концу года, но, учитывая большой интерес и желание красноярцев видеть свою команду на родном стадионе, некоторые моменты приходится форсировать.

- За билетами уже выстроились длинные очереди.

- Когда мы играли в манеже вместимостью 3000 зрителей, была проблема лишнего билета. Появились перекупщики, которые завышали цену с 300 рублей до 2 тысяч. Но и это говорит о том, что футбол любят, и на него ходят. Хочется все свести к цивилизованному подходу. (Евгений Белоусов)

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