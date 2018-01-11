Генеральный директор "Дженоа": "Примем Кришито обратно с распростертыми объятиями"

Генеральный директор "Дженоа" Джорджио Перинетти выразил надежду, что защитник "Зенита" Доменико Кришито не будет продлевать контракт с питерским клубом. Он добавил, что итальянская команда с удовольствием примет его обратно.

– Мы надеемся, что он не будет продлевать контракт, – цитирует Sky Sports Перинетти. – В таком случае мы примем его обратно с распростертыми объятиями. Я думаю, что у Доменико есть прочная связь с Генуей, для нас это будет долгожданным событием. Но есть вещи, над которыми еще нужно поразмыслить.

Напомним, Кришито перешел в "Зенит" в 2011 году из "Дженоа". В этом сезоне защитник принял участие в 28 матчах во всех клубных турнирах, забив 4 мяча, отдав 3 результативные передачи, а также получив 4 желтые карточки.

Ранее сообщалось, что интерес к 31-летнему футболисту проявляют "Интер", "Наполи", а также клубы из Турции. Соглашение между игроком обороны и сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2018 года.