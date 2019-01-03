Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров: "Нам по силам попасть в зону еврокубков"

Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров считает, что московскому клубу по силам пробиться в еврокубки по итогам текущего чемпионата России, сообщает ТАСС.

"Динамо" занимает 12 место в чемпионате России после 17 туров с 20 очками.

– Задача остается той же – попасть в зону еврокубков. Я считаю, что она выполнима. В зимнее трансферное окно будет некоторое усиление, деньги есть. А задача – пятое-шестое место в этом сезоне, – приводит слова Федорова ТАСС.

В 19-м туре чемпионата России "Динамо" примет "Спартак" в первом матче на новом стадионе в Петровском парке. Данное сооружение с 2008-го года реконструировалось. Футбольная арена имени Льва Яшина вмещает чуть более 26 тысяч зрителей.

– Мы все ждем, вся Москва уже давно ждет открытие стадиона. Посещаемость зависит от нас, от команды, от организаторов. Команде надо хорошо играть, показывать результат, а организаторам хорошо делать работу, – цитирует Федорова ТАСС.

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