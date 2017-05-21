Генеральный директор "Арсенала": "Было понятно, что от болельщиков "Спартака" подобного стоит ожидать"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов в интервью "СЭ" рассказал об ущербе, который нанесен тульскому стадиону после матча со "Спартаком" (3:0). Напомним, что болельщики красно-белых вновь бурно отпраздновали чемпионство команды, выбежав на поле после игры.

– Насколько меня проинформировали, сломано и сожжено около 150-200 кресел, – начал Балашов. – Большое число людей вышли на поле, поэтому испорчен газон. Но, самое главное, повреждена система подогрева – в тот момент, когда вырывали ворота. Тосол из трубок повредил часть покрытия, в кратчайшие сроки надо приводить его в порядок.

– Успеете до ответного стыкового матча с "Енисеем"?

– Вероятно, предстоит менять те куски дерна, которые повредил тосол.

– "Арсенал" как клуб благожелательно отнесся к фанам "Спартака" – ожидали такого ответного шага?

– Думаю, это все запланированные вещи. Как бы мы себя ни вели, было понятно – чего-то подобного стоит ожидать. Впрочем, самое главное – то, что серьезно не пострадали люди. (Сергей ЕГОРОВ)

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