11:08 | Футбол — РПЛ

Генеральный директор "Анжи": "Команду, можно сказать, слепили из того, что было"


Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов отметил, что спортивный департамент клуба отработал выше всяких похвал во время летнего трансферного окна.

- Команду, можно сказать, слепили из того, что было. Большое спасибо футболистам, кто согласился на наши условия, все знают, что финансовые возможности "Анжи" не самые большие, - цитирует Флегонтова "РИА Новости". - Конечно, клуб хотел провести более качественно эту трансферную кампанию, но финансовые условия не позволили этого сделать.

У нас существует запрет на регистрацию новых футболистов. Учитывая ситуацию, спортивный департамент отработал выше всяких похвал.

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https://rsport.ria.ru/football/20180901/1141061875.html

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