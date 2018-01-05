Генеральный директор "Амкара": "Новостей по финансированию клуба пока нет"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин сказал, что пока новостей по финансированию клуба в этом году нет. Напомним, в декабре появилась информация о том, что пермская команда может прекратить свое существование.

– Пока новостей нет, - сказал Резвухин. - Праздники же. Подождите еще. Ничего не могу сказать, ничего не изменилось. Все отдыхают. Как только новости появятся – вы сразу узнаете.

– 11 января у вас уже начинается сбор в Турции. Как быть?

– Сбор запланирован.

– То есть полетите на сбор?

– А почему нет? (Виталий АЙРАПЕТОВ)