Генеральный директор "Амкара": "Новостей по финансированию клуба пока нет"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин сказал, что пока новостей по финансированию клуба в этом году нет. Напомним, в декабре появилась информация о том, что пермская команда может прекратить свое существование.
– Пока новостей нет, - сказал Резвухин. - Праздники же. Подождите еще. Ничего не могу сказать, ничего не изменилось. Все отдыхают. Как только новости появятся – вы сразу узнаете.
– 11 января у вас уже начинается сбор в Турции. Как быть?
– Сбор запланирован.
– То есть полетите на сбор?
– А почему нет? (Виталий АЙРАПЕТОВ)