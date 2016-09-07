21:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гендиректор "Ювентуса": "Переход Витселя не сорвался, он просто отложен"

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Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта считает, что переход Акселя Витселя из "Зенита" в итальянский клуб отложен, но не сорван. Ранее "Зенит" заблокировал переход Акселя Витселя в последний день трансферного окна.

– У нас была возможность приобрести Витселя, однако "Зенит" в последний момент заблокировал трансфер, так как не смог найти замену этому футболисту, – приводит слова Маротты FootballItalia. – Но я не говорю, что Витселя у нас не будет – его трансфер всего лишь отложен.

Сам Витсель признался, что с пониманием относится к сорвавшемуся переходу в "Ювентус". Сейчас 27-летний бельгиец намерен сосредоточиться лишь на тренировках с российской командой.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

окно закрылось, а всё равно каждый день про Витселя!

21:45

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