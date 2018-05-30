Гендиректор "Уфы" утверждает, что предложений по Живоглядову в клуб не поступало

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" ситуацию вокруг возможного трансфера в 24-летнего защитника Дмитрия Живоглядова.

- Появилась информация, что "Уфа" запросила у ЦСКА 2,5 миллиона евро за Живоглядова - это правда?

- Официального предложения по этому футболисту у нас нет ни от ЦСКА, ни от какого-то другого клуба.

- А интерес проявляется?

- Он всегда есть к игрокам, которые прогрессируют, но официальных переговоров по Дмитрию мы не ведем.

- "Зенит" делал предложение по Ивану Облякову?

- По нему тоже нет ничего официального, - сказал Газизов. (Арман МКРТЧЯН)

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