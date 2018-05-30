Гендиректор "Уфы" утверждает, что предложений по Живоглядову в клуб не поступало

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" ситуацию вокруг возможного трансфера в 24-летнего защитника Дмитрия Живоглядова.
- Появилась информация, что "Уфа" запросила у ЦСКА 2,5 миллиона евро за Живоглядова - это правда?
- Официального предложения по этому футболисту у нас нет ни от ЦСКА, ни от какого-то другого клуба.
- А интерес проявляется?
- Он всегда есть к игрокам, которые прогрессируют, но официальных переговоров по Дмитрию мы не ведем.
- "Зенит" делал предложение по Ивану Облякову?
- По нему тоже нет ничего официального, - сказал Газизов. (Арман МКРТЧЯН)
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Если вспомнить ответы Газизова о Семаке,то его ответы ни о чём((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
20:14