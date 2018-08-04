Гендиректор "Уфы": "УЕФА без уведомлений перенес матч с "Прогресом" на 14 августа. Ситуация патовая"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов в интервью "СЭ" рассказал, что клуб пытается найти выход из сложившейся ситуации вокруг матча 3-го тура РПЛ "Уфа" – "Краснодар". Эта игра назначена на 13 августа, при этом вчера официальный сайт УЕФА сообщил, что ответная встреча башкирской команды в 3-м отборочном раунде Лиги Европы с люксембургским "Прогресом" пройдет 14 августа.

– Ситуация для нас все еще непонятна, – сказал Газизов. – Вчера вечером эта информация появилась, и мы вместе с РПЛ начали поиски выхода из нее. Сейчас находимся на стадии переговоров. Потому что если так все и останется, то нам с "Краснодаром" негде играть. Сейчас сказать точно ничего не могу. УЕФА без уведомлений, без попыток спросить нас перенес матч на 14 августа. Сейчас пытаемся получить ответ, почему так сделано. Когда он появится, можно будет сказать что-то вразумительное. Пока ситуация патовая, но, думаю, что выйдем из нее. Ищем пути решения этой проблемы. Не хотелось терять этот матч с "Краснодаром". Мы играем 9 и 14 августа в Лиге Европы. Между этими встречами нужно провести матч в чемпионате России, а это никак не получается: куда ни двигай получится менее 48 часов между играми. Сложная ситуация. (Игорь НОВИКОВ)