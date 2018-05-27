20:53 | Футбол — РФПЛ

Гендиректор "Уфы": "Расширение РФПЛ нужно – футбол в России переживает подъем"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что расширение состава участников премьер-лиги необходимо, потому что футбол в стране сейчас переживает подъем и нужно проводить больше матчей.

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сказал, что Газизов предложил расширить лигу до 18 команд, из-за чего среди руководителей клубов будет проведен опрос о надобности увеличения количества участников.

– Я был инициатором, несколько раз поднимал этот вопрос, поэтому на общем собрании РФПЛ предложил опросить все клубы, – цитирует ТАСС Газизова. – Я сам за расширение лиги до 18 команд. Финансовые проблемы бывают у многих клубов во всем мире, есть различные спады, это не только российская действительность. А то, что в России футбол переживает подъем, надо признать – сейчас пройдет чемпионат мира, структура налаживается, стадионы строятся, поэтому нужно проводить больше матчей.

Сейчас в РФПЛ участвуют 16 команд. По итогам сезона-2017/18 чемпионом России стал "Локомотив". Второе и третье места заняли ЦСКА и "Спартак" соответственно. "Уфа" расположилась на шестом месте, завоевав возможность сыграть в отборочном раунде Лиги Европы.

Все о чемпионате России по футболу

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5240615​

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КОММЕНТАРИИ (6)
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ale6662

Де**лы, б***ь. сергейлавров.gif

21:27

ale6662

Давайте расширим! Пусть еще больше будет в РПФЛ команд а-ля Хабаровск с нулём забитых мячей в весенней части. И календаре есть еще куча свободных дат для дополнительных 4 туров (декабрь, январь, февраль).

21:25

ЗЗ+

Он че, бредит? У нас 16 команд не набирается, Амкар вон на грани снятия. Тосно 1 год поиграли в ПЛ и вообще закрываются. На трибунах за исключением первой пятерки и Арсенала - по 3 тыщи болельщиков. Какой подъем? Какое расширение?

21:22

ЕЕНИТ-2007

некоторые клубы на грани банкротства , российские клубы в Европы не очень далеко то и проходят , подъёма не особо видно то!!! видны только большие зарплаты

21:17

ЛокоМотив

это вы о ПФЛ?,которая буквально вымирает?нужно не расширение,а минимальное ослабление лимита в ФНЛ,чтобы у них не было такого огромного разрыва с РПФЛ,чтоб они могли усилиться,и может быть заработать,зачем например брать Красноярску толпу легионеров ? чтоб при вылете опять их разогнать?,неравные условия даже в этом

21:13

баламошка

Огромадный подъём)) Шисят шистое место.

20:58

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