Гендиректор "Уфы": "Расширение РФПЛ нужно – футбол в России переживает подъем"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что расширение состава участников премьер-лиги необходимо, потому что футбол в стране сейчас переживает подъем и нужно проводить больше матчей.
Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сказал, что Газизов предложил расширить лигу до 18 команд, из-за чего среди руководителей клубов будет проведен опрос о надобности увеличения количества участников.
– Я был инициатором, несколько раз поднимал этот вопрос, поэтому на общем собрании РФПЛ предложил опросить все клубы, – цитирует ТАСС Газизова. – Я сам за расширение лиги до 18 команд. Финансовые проблемы бывают у многих клубов во всем мире, есть различные спады, это не только российская действительность. А то, что в России футбол переживает подъем, надо признать – сейчас пройдет чемпионат мира, структура налаживается, стадионы строятся, поэтому нужно проводить больше матчей.
Сейчас в РФПЛ участвуют 16 команд. По итогам сезона-2017/18 чемпионом России стал "Локомотив". Второе и третье места заняли ЦСКА и "Спартак" соответственно. "Уфа" расположилась на шестом месте, завоевав возможность сыграть в отборочном раунде Лиги Европы.
ale6662
Де**лы, б***ь. сергейлавров.gif
21:27
ale6662
Давайте расширим! Пусть еще больше будет в РПФЛ команд а-ля Хабаровск с нулём забитых мячей в весенней части. И календаре есть еще куча свободных дат для дополнительных 4 туров (декабрь, январь, февраль).
21:25
ЗЗ+
Он че, бредит? У нас 16 команд не набирается, Амкар вон на грани снятия. Тосно 1 год поиграли в ПЛ и вообще закрываются. На трибунах за исключением первой пятерки и Арсенала - по 3 тыщи болельщиков. Какой подъем? Какое расширение?
21:22
ЕЕНИТ-2007
некоторые клубы на грани банкротства , российские клубы в Европы не очень далеко то и проходят , подъёма не особо видно то!!! видны только большие зарплаты
21:17
ЛокоМотив
это вы о ПФЛ?,которая буквально вымирает?нужно не расширение,а минимальное ослабление лимита в ФНЛ,чтобы у них не было такого огромного разрыва с РПФЛ,чтоб они могли усилиться,и может быть заработать,зачем например брать Красноярску толпу легионеров ? чтоб при вылете опять их разогнать?,неравные условия даже в этом
21:13
баламошка
Огромадный подъём)) Шисят шистое место.
20:58