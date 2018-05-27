Гендиректор "Уфы": "Расширение РФПЛ нужно – футбол в России переживает подъем"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что расширение состава участников премьер-лиги необходимо, потому что футбол в стране сейчас переживает подъем и нужно проводить больше матчей.

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сказал, что Газизов предложил расширить лигу до 18 команд, из-за чего среди руководителей клубов будет проведен опрос о надобности увеличения количества участников.

– Я был инициатором, несколько раз поднимал этот вопрос, поэтому на общем собрании РФПЛ предложил опросить все клубы, – цитирует ТАСС Газизова. – Я сам за расширение лиги до 18 команд. Финансовые проблемы бывают у многих клубов во всем мире, есть различные спады, это не только российская действительность. А то, что в России футбол переживает подъем, надо признать – сейчас пройдет чемпионат мира, структура налаживается, стадионы строятся, поэтому нужно проводить больше матчей.

Сейчас в РФПЛ участвуют 16 команд. По итогам сезона-2017/18 чемпионом России стал "Локомотив". Второе и третье места заняли ЦСКА и "Спартак" соответственно. "Уфа" расположилась на шестом месте, завоевав возможность сыграть в отборочном раунде Лиги Европы.

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