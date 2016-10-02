Гендиректор "Уфы" просит не создавать ажиотаж вокруг Лунева

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов выразил мнение, что ничья в матче 9-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:1) является закономерным результатом. Также он призвал не создавать лишнего ажиотажа вокруг голкипера команды Андрея Лунева. Голкипер провел 4 матча в чемпионате России и пропустил от пермяков единственный мяч.

- Вроде мы игру и контролировали, и вели в счете, но, наверное, все же ничья закономерна, - цитирует "Р-Спорт" Газизова. - А место, которое мы сейчас занимаем, меня устраивает. Естественно, нужно больше работать. А то, что мы сделали скачок в плане качества игры, бесспорно. И Виктор Михайлович Гончаренко, и команда на правильном пути. Я думаю, мы еще прибавим. Вокруг Лунева давайте не будем создавать ажиотаж. Он только-только начал играть в премьер-лиге. У него большой спортивный путь впереди. Наверное, в сборной будут на него смотреть. Для вызова еще нужно время, но он пока показывает качественную игру.