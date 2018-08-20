Гендиректор "Уфы": "Мне понравился Бизяк. В следующей игре он еще прибавит"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после поражения от "Динамо" (0:3) отметил, что в команду может прийти легионер.

– Сегодня за "Уфу" дебютировал Ловро Бизяк. Можно сказать, что комплектация перед Лигой Европы уже окончена?

– Селекционная работа и трансферная политика идет каждый день и каждую минуту. Мы находимся в переговорном процессе еще с несколькими игроками. Если получится – будет хорошо. Может прийти один легионер, но тогда и уйдет один легионер. По российским футболистам переговоры идут все время. Мы надеемся, что усилим команду. Мне понравилось сегодня, как играл Бизяк. Он показал то, что от него требуется. В следующей игре он прибавит еще сильнее.

– Что дало "Уфе" в плане развития клуба участие в Лиге Европы? Стал ли клуб солиднее?

– Это должны судить не мы. Я как менеджер, узнаю много нового для себя. И надо учиться дальше всем нам, кто работает в футбольном клубе "Уфа". Надеюсь, эти крупинки дадут тот результат, на который мы надеемся. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)