Гендиректор тульского "Арсенала": "Готов ли клуб платить за ВАР? В разумных пределах"

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов прокомментировал "СЭ" решение РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации со следующего сезона системы видеоарбитров (ВАР) на премьер-лигу и клубы.

– Вы за ВАР? – вопрос Балашову.

– Безусловно.

– "Арсенал" готов расколешиться?

– Общались с президентом клуба на эту тему. В разумных пределах – конечно готовы.

– А если сумма окажется выше разумной?

– Все относительно. Когда объявят стоимость, начнем обсуждать вопрос о выделении средств. Дело-то нужное. (Иван Торопцев)

За ВАР придется платить клубам