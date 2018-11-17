Гендиректор тульского "Арсенала": "Готов ли клуб платить за ВАР? В разумных пределах"

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов прокомментировал "СЭ" решение РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации со следующего сезона системы видеоарбитров (ВАР) на премьер-лигу и клубы.
– Вы за ВАР? – вопрос Балашову.
– Безусловно.
– "Арсенал" готов расколешиться?
– Общались с президентом клуба на эту тему. В разумных пределах – конечно готовы.
– А если сумма окажется выше разумной?
– Все относительно. Когда объявят стоимость, начнем обсуждать вопрос о выделении средств. Дело-то нужное. (Иван Торопцев)
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