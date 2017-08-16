Гендиректор "Тосно": "Скорее всего, Макаров останется в ЦСКА"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал о том, что он хотел бы видеть в команде полузащитника ЦСКА Александра Макарова. В прошлом сезоне россиянин выступал за клуб из Ленинградской области на правах аренды.

- Александр Макаров переходит в "Тосно" или остается в ЦСКА?

- Мы рады видеть его в нашей команде. Но от нас ничего не зависит. Мы постоянно общались с ЦСКА – нам обещали дать ответ в середине августа. Но сейчас у Саши проблемы со здоровьем – рецидив старой травмы. Поэтому он не приехал на матч с "Тосно" в составе армейцев. Скорее всего, Макаров останется в ЦСКА. Вряд ли он появится в нашем составе. (Ярослав СУСОВ)