Гендиректор "Тосно": "Пусть удаление Макарова будет на совести арбитра"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко заявил, что решение об удалении полузащитника Александра Макарова​​ в матче 28-го тура РФПЛ с "Ростовом" (0:2) должно остаться на совести судьи. Напомним, его команда осталась в меньшинстве уже на 26-й минуте игры.

– Что я могу сказать о словах Парфенова в адрес главного судьи? Не мне решать по судьям, есть департамент судейства и инспектирования, – цитирует "Р-Спорт" Матюшенко. – Пусть решение будет на совести арбитра. Каким образом мы можем оспаривать красную карточку? Никак. Нарушения со стороны Александра Макарова были, можно трактовать их как угодно. Судья принял решение дать две желтые. Мое мнение, не дают карточки на второй минуте и потом на 26-й.

"Ростов" занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 34 очка. "Тосно" (24) занимает предпоследнюю строчку, опережая только "СКА-Хабаровск", и является претендентом на вылет.

За что Матюнин удалил игрока "Тосно"?