Гендиректор "Тосно": "Не отдадим Заболотного первому попавшемуся клубу"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко отметил, что клуб готов продать нападающего Антона Заболотного, если предложение устроит все стороны. Он также добавил, что не собирается отпускать 26-летнего игрока в первый попавшийся клуб.

– Никаких конкретных предложений по Антону в письменном виде не поступало. Когда будут уже какие-то официальные предложения, можно будет о чем-то говорить, – приводит "Спорт день за днем" слова Заболотного. – А так – пока только слухи.Не собираемся отдавать Заболотного зимой просто так, он нам тоже очень нужен. Первому попавшемуся клубу на его условиях мы, конечно же, Антона не отдадим. Должна сложиться ситуация так, чтобы выгодно было всем сторонам – и нам, и потенциальному покупателю, и самому Антону.

Мы не будем отдавать его в клуб, который, скажем, ему не интересен. Мы также не будет отпускать его за условно небольшие деньги во что бы то ни стало.

В текущем сезоне Заболотный провел 17 матчей в чемпионате России, забил 4 гола и отдал 3 передачи. За сборную России он сыграл в 4 встречах и забил 1 гол.