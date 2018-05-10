Гендиректор "Тосно": "Идет разговор, что нам передадут "Петровский"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко сказал, что власти Ленинградской области решили передать учебно-тренировочную базу в Рощино в собственность клуба. Во время ЧМ-2018 в этом центре будет располагаться и тренироваться сборная Хорватии.

- Нам точно передают базу в Рощино, которая будет занята сейчас одной из участников чемпионата мира, - цитирует ТАСС Матюшенко. - Плюс идет разговор, что нам передадут стадион "Петровский" в Санкт-Петербурге. На данный момент наша главная проблема, что мы не имеем своего дома, стадиона, базы, мы тренируемся не совсем в хороших условиях - на искусственном поле, а играем в основном на натуральных полях. Это очень сильно сказывается на результатах и игре нашей команды.

Напомним, после 29 туров чемпионата России "Тосно" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. У "Анжи", который находится в зоне стыковых матчей на 14-м месте, столько же очков. Махачкалинцы располагаются выше за счет дополнительных показателей.

Все матчи 30-го тура чемпионата России пройдут 13 мая и начнутся в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча "Уфа" - "Тосно".