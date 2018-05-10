Гендиректор "Тосно": "Идет разговор, что нам передадут "Петровский"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко сказал, что власти Ленинградской области решили передать учебно-тренировочную базу в Рощино в собственность клуба. Во время ЧМ-2018 в этом центре будет располагаться и тренироваться сборная Хорватии.
- Нам точно передают базу в Рощино, которая будет занята сейчас одной из участников чемпионата мира, - цитирует ТАСС Матюшенко. - Плюс идет разговор, что нам передадут стадион "Петровский" в Санкт-Петербурге. На данный момент наша главная проблема, что мы не имеем своего дома, стадиона, базы, мы тренируемся не совсем в хороших условиях - на искусственном поле, а играем в основном на натуральных полях. Это очень сильно сказывается на результатах и игре нашей команды.
Напомним, после 29 туров чемпионата России "Тосно" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. У "Анжи", который находится в зоне стыковых матчей на 14-м месте, столько же очков. Махачкалинцы располагаются выше за счет дополнительных показателей.
Все матчи 30-го тура чемпионата России пройдут 13 мая и начнутся в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча "Уфа" - "Тосно".
Митяй.КБ
Болотные мечты
11:52
Дядька
Как знать, может вскоре и Динамо СПб захочет играть в РФПЛ. А Петровский уже передан Тосно. Как тогда быть?
11:45
NapoliFC
Точно скорее всего тупо закроется летом:) Там долги на сотни миллионов рублей. Если только не придет Абрамович или кто-то еще, а вы о каком то Петровском, его эксплуатация это несколько миллионов долларов в год.
11:30
PitersS
Сам из Питера и мне Тосно-ничто.. Я, конечно, порадовался за команду-все же область родная, но команда должна пуд соли съесть со своими болельщиками, пережить общие разочарования и радости, иметь историю, связывающую ее с городом, и тогда... Это, как дутые компании, образованные для каких-то махинаций и быстро пропадающие в лету..
11:23
triftong
Тогда надо в РФПЛ оставаться
11:21
Дядька
Я думаю клуб, который на 4й год своего существования получил право играть в высшей лиге, а на 5й выиграл кубок, просто обязан стать привлекательным для владельцев и спонсоров в плане развития.
11:20
ЗЗ+
John0201 а как думаешь, откуда берутся деньги им на зарплату?// Судя по тому, что им не платят - пока ниоткуда :))) Но в другой новости написано, что они "ожидают закрытие долгов по зп от губернатора". Молодцы, че, коммерческая служба клуба работает на отлично, надо им еще у губернатора премии попросить.
11:19
rusfed 2.0
И какая тогда связь с Тосно?
11:15
Subulcus
НА ЛЕ денег нет что бы лицензию получить... а тут им Петровский отдадут.. ага... Губа не дура....
11:14
John0201
а как думаешь, откуда берутся деньги им на зарплату?
11:09
ЗЗ+
Угу. А когда им передадут Петровский, у них деньги-то будут на его содержание и обслуживание? Или опять у губернатора будут просить?
11:04