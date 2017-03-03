13:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гендиректор "Томи": "Все задолженности перед игроками погашены"

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Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев заявил, что клуб выплатил задолженности всем игрокам. Ранее сообщалось, что клуб получил порядка 200 миллионов рублей, чтобы рассчитаться с футболистами.

В декабре "Томь" предложила игрокам расторгнуть контракты с командой из-за финансовых проблем. Клуб занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

- Все задолженности перед теми, кому мы были должны, погашены, - цитирует "Р-Спорт" Киселева.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170303/1117124066.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Опасно для Ростова. Специально, небось, хитрое руководство тянуло до последнего.

13:48

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