Гендиректор "Томи": "Все задолженности перед игроками погашены"

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев заявил, что клуб выплатил задолженности всем игрокам. Ранее сообщалось, что клуб получил порядка 200 миллионов рублей, чтобы рассчитаться с футболистами.

В декабре "Томь" предложила игрокам расторгнуть контракты с командой из-за финансовых проблем. Клуб занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.

- Все задолженности перед теми, кому мы были должны, погашены, - цитирует "Р-Спорт" Киселева.