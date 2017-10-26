Гендиректор "СКА-Хабаровска": "Говорить, что мы уже полностью адаптировались в РФПЛ, сложно"

Генеральный директор "СКА-Хабаровска" Олег Флегонтов отметил, что у хабаровчан задача – зацепиться за премьер-лигу, оставшись без стыковых матчей. Флегонтов также добавил, что у армейцев 70 процентов состава осталось с ФНЛ.

– Судя по занимаемому месту, нам, конечно, хотелось бы быть выше, – цитирует "Р-Спорт" Флегонтова. – Но, к сожалению, мы наиграли только на две победы, а в премьер-лиге без побед невозможно подниматься высоко, у нас большое количество ничьих. Но и говорить, что мы полностью адаптировались в премьер-лиге, сложно. У нас 70 процентов состава фактически осталось с ФНЛ, и уровень команды, по большому счету, не поменялся.

Психологически мы постепенно преодолеваем разницу в лигах. Думаю, еще 3-4 тура, и мы освоимся. По уровню мастерства, что скрывать, многие наши футболисты уступают соперникам, которые в верхней части таблицы. Мы берем свое только за счет желания, командных действий, огромной самоотдачи. Я, например, очень благодарен ребятам. Я не видел ни одного матча, где наша команда играла спустя рукава.

Ребята с желанием работают, как и тренерский штаб. Разочарование вызывает только наше место, хотя хотелось бы быть повыше. Хотя мы понимаем, что отчасти это объективно. Но мы будем стараться исправить положение. Задача стоит одна – попытаться зацепиться за премьер-лигу, оставшись без стыковых матчей. Здесь в отличие от Кубка России у нас есть конкретная цель.

Напомним, что "СКА-Хабаровск" занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы чемпионата России, опережая "Анжи" по дополнительным показателям.