Гендиректор "СКА-Хабаровск": "В матче со "Спартаком" сыграли за счет командного духа"

Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов отметил, что игроки выложились на 100 процентов в матче 8-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0). По его мнению, команда Массимо Карреры продемонстрировала мастерство.

– "Спартак" есть "Спартак", он показал свое мастерство, ну а мы, как всегда, сыграли за счет нашего характера, командного духа, хладнокровия, – цитирует "Р-Спорт" Флегонтова. – Ребята – молодцы, выложились на сто процентов. Это главное, плюс нашей команде.

В концовке отошли в оборону? Все-таки играли с чемпионом России, надо отдать "Спартаку" должное.

Гендиректор хабаровчан не стал комментировать высказывание рэпера Славы КПСС, который перед баттлом с Oxxxymiron спрогнозировал победу "СКА-Хабаровск" над "Спартаком" со счетом 4:0.

– Я о таком случае (прогнозе Славы КПСС. – Прим. "СЭ") не знал, ничего о нем не слышал, а такого человека не знаю. Только видел в Яндексе, что был какой-то там баттл, но так как не знаком с этим человеком, мне сложно комментировать его высказывания.