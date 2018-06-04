Гендиректор "Рубина": "Рады приветствовать Уремовича в нашей команде"

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов заявил, что клубу удалось очень быстро договориться о трансфере защитника Филипа Уремовича. 21-летний хорват сегодня перешел в казанский клуб из люблянской "Олимпии".

– Бывает такое, что очень быстро все складывается. И здесь такой счастливый случай, что быстро все сложилось, – приводит слова Сайманова официальный сайт "Рубина". – Очень быстро удалось договориться и с клубом, и с игроком. Филип прошел медицинскую комиссию, находится в замечательных физических кондициях. Мы рады приветствовать его в нашей команде. У нас в клубе очень хорошая семейная атмосфера, поэтому, думаю, он прекрасно вольется в коллектив. Думаю, все у него в нашей команде будет хорошо.

Сайманов также добавил, что клуб планирует приобрести новых игроков.

– Ряд игроков покинут команду, некоторые уже покинули, поэтому будут еще новые приобретения. Клуб над этим работает.

Уремович в минувшем сезоне провел 18 матчей за "Олимпию" и забил 1 гол.